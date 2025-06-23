AB'den Gazze'deki Duruma Sert Tepki

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Avrupa Birliği Komisyonu Eşitlik Üyesi Hadja Lahbib, Gazze'deki insani durumu ve uluslararası hukuk kurallarını hatırlatarak, 'Hayat siliniyor' ifadesini kullandı. AB Dışişleri Bakanları Brüksel'de toplanarak bu durumu ele alacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, uluslararası hukukun Gazze, Washington ve Tahran dahil her yerde geçerli olduğunu belirterek, "Ancak Gazze'de hayat siliniyor." dedi.

Lahbib, AB Dışişleri Bakanlarının Brüksel'deki toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası barış ve güvenliğin tehlike altında olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun tüm devletler için bağlayıcı olduğunu belirten Lahbib, bunların savaş zamanlarında bile saygı gösterilmesi gereken kurallar olduğunu vurguladı.

Lahbib, savaşlarda sivillerin hedef alınmaması gerektiğini ve uluslararası hukukun Gazze, Washington ve Tahran dahil her yerde geçerli olduğunu kaydederek, "Ancak Gazze'de hayat siliniyor." dedi.

AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica da gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda, Gazze'deki durumu konuşacaklarını aktararak bu konunun İran, İsrail ve diğer konuların "gölgesinde kalmasını istemediklerini" söyledi.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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