AB'den Gazze'de geçiş yönetimi, güvenlik, yeniden inşa adımlarında desteğe hazırız mesajı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi vesilesiyle AB'nin geçiş yönetimi, güvenlik ve Gazze'nin yeniden inşası gibi sonraki adımlara katkıda bulunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'yle ilgili açıklama yaptı.

"Umut bugün Şarm El-Şeyh'te başlıyor." mesajını paylaşan Costa, "Başkan Donald Trump'a, tüm arabuluculara ve bu yolda çalışmaya devam eden ve asla pes etmeyen herkese teşekkürler, bugün umudu kutluyor ve barışı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Costa, tarafları, zirveden verilecek ortak taahhüdün iki devletli çözüme dayalı kalıcı barışa bir adım daha yaklaştırdığını belirterek, AB'nin geçiş yönetimi, güvenlik ve Gazze'nin yeniden inşası gibi sonraki adımlara katkıda bulunmaya hazır olduğunu kaydetti.

Koşullar elverdiği anda insani yardımları genişleteceklerini bildiren Costa, "Barışa giden yol hala uzun. Ancak bugün uluslararası toplum, bunu gerçekleştirme taahhüdümüzde birleşmiş durumda." tespitinde bulundu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, bugün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenliyor.

Zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı katılacak.