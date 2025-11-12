Haberler

AB'den Demokrasi ve Sivil Toplum İçin Yeni Projeler

Güncelleme:
Avrupa Birliği, demokrasi ve sivil toplumları güçlendirmek amacıyla 'Avrupa Demokrasi Kalkanı' ve 'AB Sivil Toplum Stratejisi' adlı iki yeni proje başlattı. Bu projeler, bilgi manipülasyonu ile dezenformasyonla mücadeleyi ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Avrupa Birliği (AB), Birlik genelinde demokrasileri ve sivil toplumları güçlendirme gerekçesiyle "Avrupa Demokrasi Kalkanı" ile "AB Sivil Toplum Stratejisi" isimli iki proje başlattı.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Demokrasi Kalkanı ve AB Sivil Toplum Stratejisi, Birliğin demokratik sistemlerinin özgür insanlar, özgür ve adil seçimler, özgür ve bağımsız medya, canlı sivil toplum ve güçlü demokratik kurumlardan oluşan temel unsurlarını korumak için önlemler sunuyor.

"Avrupa Demokrasi Kalkanı", temel olarak Rusya'dan yayıldığı öne sürülen bilgi manipülasyonu ve dezenformasyona karşı koyma kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda "bilgi alanının bütünlüğünün korunması, kurumların, adil, özgür seçimlerin, özgür ve bağımsız medyanın güçlendirilmesi ile toplumsal direncin ve vatandaşların katılımının artırılması" amaçlanıyor.

Bu hedeflerin yürütülmesi için gerekli uzmanlık ve kaynakları bir araya getirecek "Avrupa Demokratik Dayanıklılık Merkezi" kurulacak.

Merkez, üye ülkeler arasında bilgi paylaşımını teşvik etmek, yabancı kaynaklı bilgi manipülasyonu ve müdahalesi ile dezenformasyon gibi ortak tehditlere karşı koymak için kapasite geliştirmeyi sağlayacak.

Merkez bünyesinde, sivil toplum kuruluşları, araştırmacılar, akademisyenler, bilgi denetçileri ve medya sağlayıcıları gibi paydaşlarla diyaloğu kolaylaştırmak için "Paydaş Platformu" da kurulacak.

AB Sivil Toplum Stratejisi

Sivil Toplum Stratejisi ile Komisyon, sivil toplum kuruluşlarıyla etkileşimi artıracak, Birlik ve ulusal düzeyde somut eylemleri hayata geçirecek.

Strateji katılımı teşvik etme, destek ve koruma sağlama, sürdürülebilir ve şeffaf şekilde finanse etmeyi kapsayacak.

2026 yılına kadar yeni bir "Sivil Toplum Platformu" kurulacak ve çevrim içi "Bilgi Merkezi" oluşturulacak.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
