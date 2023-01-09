AB'den Brezilya Devlet Başkanı Lula'ya destek Güncel Haberler Avrupa Birliği (AB), Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinden aşırı sağcı yüzlerce kişinin Ulusal Kongre'ye baskın düzenlemesini kınadı ve Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya desteğini bildirdi. Avrupa Birliği (AB), Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinden aşırı sağcı yüzlerce kişinin Ulusal Kongre'ye baskın düzenlemesini kınadı ve Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya desteğini bildirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bolsonaro destekçilerinin hükümet binalarına baskınını kuvvetle kınadıklarını belirtti. Borrell, "AB, Devlet Başkanı Lula'ya ve Brezilya'nın demokratik sistemine tam desteğini yinelemekte, bu saldırıyla hedef alınan demokratik kurumlarla dayanışmasını ifade etmektedir. Brezilya'nın demokrasisi şiddet ve aşırıcılığa üstün gelecektir." ifadesini kullandı. Bolsonaro'yu sorumlu davranmaya davet eden Borrell, eski devlet başkanından destekçilerini evlerine dönmeye çağırmasını istedi. Brezilya'da eski Devlet Başkanı Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, Ulusal Kongre'ye baskın düzenlemişti. Ordudan müdahale talebiyle slogan atan kalabalık, polis bariyerini aşarak Kongre binasına girmişti. Güncel Kaynak: AA / Ömer Tuğrul Çam Avrupa Birliği Brezilya Lula Güncel Haberler

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