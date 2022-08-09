Haber : AB'den BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna mali yardım - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AB'den BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna mali yardım

 - Güncelleme:
AB'den BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna mali yardım

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) 261 milyon avro yardım sağlayacak.

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) 261 milyon avro yardım sağlayacak.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, UNRWA'ya en fazla yardım sağlayanlardan birinin AB olduğu belirtilerek Filistinli mültecilere yönelik ana hizmetler için 261 milyon avroluk mali kaynağın birkaç yıl içinde verileceği kaydedildi.

2021-2024 döneminde 246 milyon avronun verileceği aktarılan açıklamada, ilave 15 milyon avronun da gıda güvenliği ve Ukrayna'daki savaşın etkilerini azaltmak için tahsis edileceği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB olarak UNRWA'yı Doğu Kudüs dahil olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm yerlerde desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

AB Komisyonunun genişleme ve komşuluktan sorumlu üyesi Oliver Varhelyi de diğer ülke ve uluslararası kuruluşları da UNRWA'yı desteklemeye çağırdı.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title