GÖÇİZDER soruşturması tamamlandı

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan yardım aldıkları paraları sözde mağdurlar üzerinden PKK/KCK'ya aktaran Göç İzleme Derneği'nin soruşturması tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Avrupa Birliği Komisyonundan yardım aldıkları paraları sözde mağdurlar üzerinden terör örgütü PKK/KCK'ya aktaran Göç İzleme Derneğinin (GÖÇİZDER) 22 üyesi hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıldan 15 yıla, 1 şüpheli için ise 'örgüt propagandası yapmak' ve' silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, "Amaçlarını dernek tüzüğünde belirtilen şekilde açıklasalar da derneğin asıl amacının, PKK/KCK terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yaşanan göçlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yapılan baskı ve zulümler nedeniyle olduğunu savunan, bu söylemi PKK/KCK terör örgütünün ideolojisini empoze etmek amacıyla propaganda aracı olarak kullanan, göç eden aileleri yardım ve dayanışma adı altında devlet aleyhine kışkırtan, ayrıca örgütün göç eden ailelerin yanında olduğu imajı vererek PKK/KCK terör örgütüne müzahir tabanın örgüte bağlılığını artırmaya çalışan, göç eden ailelerin örgütün etrafında kenetlenmesini sağlamayı amaç edinen ve belirtilen faaliyetler üzerinden ajitasyon yaparak ülkemizi uluslararası arenada zor duruma düşürmek olduğuna" yer verildi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, "Söz konusu olan derneğin PKK/KCK terör örgütü Avrupa çatı yapılanması Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi (KCDK-E) baskısı, ikili ilişkileri sayesinde ülkemizde faaliyete geçirmek üzeri sundukları projelerin Avrupa Birliğince kabul gördüğü ve belirtilen derneğe bu projelerde kullanılmak üzere yüksek meblağlarda döviz yardımında bulunulduğu anlaşılmıştır" denildi.

İddianamede, 22 şüpheli hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar, bir sanığa ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Örgüt propagandası yapmak' suçundan 8 yıl 9 aydan 23 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL