AB'den aldıkları yardım paralarını PKK'ya aktardıkları iddia edilen dernek üyelerinin yargılanmasına başlandı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan aldıkları yardım paralarını terör örgütü PKK'ya aktardıkları iddiasıyla haklarında dava açılan Göç İzleme Derneği (GÖÇİZDER) üyesi 23 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 15'i tutuklu 19 sanık ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan tutuklu sanıklardan Songül Köse, iddianamede kendisi ve dernekle ilgili yanlış bilgiler olduğunu öne sürdü.

Sanık Köse, GÖÇİZDER'in yalnızca göç alanında çalışan bir dernek olduğunu, proje gelirleri dışında herhangi bir maddi kaynağının olmadığını, derneğe hibe edilen paraların tamamının projelerde kullanıldığını savundu.

Savunmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının sayısının çokluğu nedeniyle ikinci celsenin yarın Silivri'deki Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonlarında yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, GÖÇİZDER'e, Avrupa Birliğince kabul görülen projeleri kapsamında yüksek meblağlarda döviz yardımında bulunulduğu belirtiliyor.

Söz konusu paraların PKK/KCK adına Türkiye'de faaliyet yürüten örgüt mensuplarının finansmanında kullanıldığı aktarılan iddianamede, eylem ve etkinliklerde kullanılan materyallerin maliyesinin de bu kanaldan sağlandığının değerlendirildiği anlatılıyor.

İddianamede 22 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar, 1 sanık için de "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçundan 8 yıl 9 aydan 23 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor.