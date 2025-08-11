AB'den ABD'ye Ukrayna Desteği

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin Ukrayna'daki savaşı bitirmek için attığı adımlara destek mesajı verdi.

Kallas, Ukrayna ve Orta Doğu'daki durumla ilgili güncel gelişmeleri ele almak üzere AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla olağanüstü bir toplantıda bir araya getirdi.

AB Konseyinden yapılan açıklamada video konferans yöntemiyle yapılan toplantının Ukrayna oturumuna, bu ülkenin Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın da katıldığı bildirildi.

Kallas, toplantı sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde yapılacak ABD-Rusya görüşmesine atıfta bulunarak "AB Dışişleri Bakanları bugün, ABD'nin adil bir barışa imkan verecek adımlarına desteklerini ifade ettiler." ifadesini kullandı.

Yüksek Temsilci, bu sırada AB'nin Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım üzerinde çalışırken Ukrayna'ya ise daha fazla askeri ve mali destek sağlama, ayrıca AB üyeliği yolunda attığı adımlara destek olma taahhüdünü yineledi.

Kallas ayrıca, "Savaşı sona erdirmenin ve gelecekte Avrupa'ya yönelik Rus saldırganlığını önlemenin yolu transatlantik birlik, Ukrayna'ya destek ve Rusya'ya baskıdan geçiyor." mesajını paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos Cuma, ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini açıklamıştı.