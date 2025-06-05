AB'den ABD'ye Gümrük Vergisi Uyarısı

AB'den ABD'ye Gümrük Vergisi Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komisyonu Üyesi Maros Sefcovic, ABD'nin çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini artırma kararının müzakerelere olumsuz etki edeceğini belirtti ve AB'nin çıkarlarını korumaya hazır olduğunu ifade etti.

BRÜKSEL, 5 Haziran (Xinhua) -- AB Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD'nin çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini artırma kararının, "devam eden müzakerelere hiçbir katkısı olmadığı" ve son dönemde kaydedilen ilerlemeyi baltalama riski taşıdığı uyarısında bulundu.

2025 Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı sırasında çarşamba günü Paris'te düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sefcovic, müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde AB'nin çıkarlarını savunmaya hazır olduğunu ve ikili ticareti yeniden dengelemek için her türlü çabayı sarf edeceğini belirtti.

Sefcovic, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile yaptığı görüşmede Washington'un çarşamba gününden itibaren ithal çelik ve alüminyuma uygulanan vergileri yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarma kararından dolayı AB'nin duyduğu büyük üzüntüyü Greer'a ilettiğini söyledi.

Sefcovic, "Kendisine bunun, devam eden müzakerelere, özellikle de son dönemde kaydedilen ilerlemeye hiçbir katkısının olmadığını ifade ettim" dedi.

AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin, küresel ticaretin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturduğuna dikkat çeken Sefcovic, bu ilişkilerin düzgün işlememesi halinde bunun, sadece iki tarafı etkilemekle kalmayacağını aynı zamanda tüm küresel ticaret sistemini de etkileyeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Mitingdeki sözleri başına iş açtı! Özgür Özel'e soruşturma
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda

Güzel oyuncu yaz sezonunu arkadaşlarıyla teknede açtı
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Hemşireliği bırakıp oto tamircisi oldu: Yılda 440 bin dolar kazanıyor

Hemşireliği bırakıp oto tamircisi oldu: Yılda 440 bin dolar kazanıyor
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
John Obi Mikel'den ilginç yorum: Osimhen'i Arabistan'da görmek utanç verici

Eski dünya yıldızı Osimhen'e seslendi: Oraya gitmen utanç verici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.