AB'den ABD'ye Gümrük Vergisi Uyarısı

BRÜKSEL, 5 Haziran (Xinhua) -- AB Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD'nin çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini artırma kararının, "devam eden müzakerelere hiçbir katkısı olmadığı" ve son dönemde kaydedilen ilerlemeyi baltalama riski taşıdığı uyarısında bulundu.

2025 Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı sırasında çarşamba günü Paris'te düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sefcovic, müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde AB'nin çıkarlarını savunmaya hazır olduğunu ve ikili ticareti yeniden dengelemek için her türlü çabayı sarf edeceğini belirtti.

Sefcovic, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile yaptığı görüşmede Washington'un çarşamba gününden itibaren ithal çelik ve alüminyuma uygulanan vergileri yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarma kararından dolayı AB'nin duyduğu büyük üzüntüyü Greer'a ilettiğini söyledi.

Sefcovic, "Kendisine bunun, devam eden müzakerelere, özellikle de son dönemde kaydedilen ilerlemeye hiçbir katkısının olmadığını ifade ettim" dedi.

AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin, küresel ticaretin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturduğuna dikkat çeken Sefcovic, bu ilişkilerin düzgün işlememesi halinde bunun, sadece iki tarafı etkilemekle kalmayacağını aynı zamanda tüm küresel ticaret sistemini de etkileyeceğini söyledi.