Haberler

AB, Demokrasi Kalkanı Projesi ile Otoriter Rejimlere Karşı Mücadele Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Komisyonu üyesi Michael McGrath, Avrupa Demokrasi Kalkanı projesinin demokrasiyi koruma ve güçlendirme amacı taşıdığını vurguladı. Otoriter rejimlerin tehditlerine karşı alınacak önlemler hakkında konuşarak, ortak bir sorumluluk çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Demokrasi, Adalet ve Hukukun Üstünlüğünden sorumlu üyesi Michael McGrath, "Demokrasi bazı tehditlerle karşı karşıyadır. Otoriter rejimler, demokratik kurumlarımızı zayıflatmak ve kamuoyunu yapay biçimde manipüle etmek için giderek daha saldırgan taktikler kullanmaktadır." dedi.

McGrath, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda "Avrupa Demokrasi Kalkanı" projesi hakkında konuşma yaptı.

"Avrupa Demokrasi Kalkanı" projesinin AB genelinde ve ötesinde demokrasiyi koruma ve güçlendirme yönündeki ortak taahhüdü yansıttığı belirten McGrath, projenin aynı zamanda aday ülkeler ve potansiyel aday ülkelere de odaklandığını ifade etti.

McGrath, "Demokrasi yaşam biçimimizin temelidir. Bu nedenle yalnızca onu korumak değil, demokratik değerlerimizin Avrupa'daki tüm vatandaşların yararına gelişmesini sağlamak için ortak bir sorumluluk taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin toplumun tüm kesimlerini ve hükümetin tüm düzeylerini kapsayan bir yaklaşım benimsediğini belirten McGrath, "Demokrasi bazı tehditlerle karşı karşıyadır. Otoriter rejimler, demokratik kurumlarımızı zayıflatmak ve kamuoyunu yapay biçimde manipüle etmek için giderek daha saldırgan taktikler kullanmaktadır." diye konuştu.

McGrath, Rusya'nın hibrit saldırılarının tehditlerin gerçekten var olduğunu ve tırmandığını açık şekilde gösterdiğini dile getirdi.

Bu durumun dijitalleşmenin getirdiği karmaşıklıklar, çevrim içi platformlarda yaşananlar, yapay zeka ve değişen medya tüketim alışkanlıklarıyla şekillenen bir ortamda ortaya çıktığına dikkati çeken McGrath, bu sınamaların dikkatli ve güçlü bir yanıt gerektirdiğinin altını çizdi.

McGrath, "Demokrasi kalkanı, Avrupa'nın yanıtıdır. Birlik içinde demokrasiyi korumak, güçlendirmek ve teşvik etmek için tasarlanmış stratejik bir çerçeve sunar ve AB düzeyindeki sağlam düzenleyici yapıya dayanır." ifadelerini kullandı.

Avrupa Demokratik Dayanıklılık Merkezinin de katılımcı üye devletler, AB kurumları ve organları ile AB aday ülkeleri ve potansiyel aday ülkeler arasında operasyonel işbirliği ve bilgi paylaşımı için bir merkez olarak hareket edeceğini aktaran McGrath, aynı zamanda ortak kapasiteyi de artıracağını söyledi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.