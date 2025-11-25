AB, Demokrasi Kalkanı Projesi ile Otoriter Rejimlere Karşı Mücadele Ediyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Demokrasi, Adalet ve Hukukun Üstünlüğünden sorumlu üyesi Michael McGrath, "Demokrasi bazı tehditlerle karşı karşıyadır. Otoriter rejimler, demokratik kurumlarımızı zayıflatmak ve kamuoyunu yapay biçimde manipüle etmek için giderek daha saldırgan taktikler kullanmaktadır." dedi.

McGrath, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda "Avrupa Demokrasi Kalkanı" projesi hakkında konuşma yaptı.

"Avrupa Demokrasi Kalkanı" projesinin AB genelinde ve ötesinde demokrasiyi koruma ve güçlendirme yönündeki ortak taahhüdü yansıttığı belirten McGrath, projenin aynı zamanda aday ülkeler ve potansiyel aday ülkelere de odaklandığını ifade etti.

McGrath, "Demokrasi yaşam biçimimizin temelidir. Bu nedenle yalnızca onu korumak değil, demokratik değerlerimizin Avrupa'daki tüm vatandaşların yararına gelişmesini sağlamak için ortak bir sorumluluk taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin toplumun tüm kesimlerini ve hükümetin tüm düzeylerini kapsayan bir yaklaşım benimsediğini belirten McGrath, "Demokrasi bazı tehditlerle karşı karşıyadır. Otoriter rejimler, demokratik kurumlarımızı zayıflatmak ve kamuoyunu yapay biçimde manipüle etmek için giderek daha saldırgan taktikler kullanmaktadır." diye konuştu.

McGrath, Rusya'nın hibrit saldırılarının tehditlerin gerçekten var olduğunu ve tırmandığını açık şekilde gösterdiğini dile getirdi.

Bu durumun dijitalleşmenin getirdiği karmaşıklıklar, çevrim içi platformlarda yaşananlar, yapay zeka ve değişen medya tüketim alışkanlıklarıyla şekillenen bir ortamda ortaya çıktığına dikkati çeken McGrath, bu sınamaların dikkatli ve güçlü bir yanıt gerektirdiğinin altını çizdi.

McGrath, "Demokrasi kalkanı, Avrupa'nın yanıtıdır. Birlik içinde demokrasiyi korumak, güçlendirmek ve teşvik etmek için tasarlanmış stratejik bir çerçeve sunar ve AB düzeyindeki sağlam düzenleyici yapıya dayanır." ifadelerini kullandı.

Avrupa Demokratik Dayanıklılık Merkezinin de katılımcı üye devletler, AB kurumları ve organları ile AB aday ülkeleri ve potansiyel aday ülkeler arasında operasyonel işbirliği ve bilgi paylaşımı için bir merkez olarak hareket edeceğini aktaran McGrath, aynı zamanda ortak kapasiteyi de artıracağını söyledi.