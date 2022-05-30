AB, DEAŞ ve El Kaide'yi içeren yaptırım listesini genişletti - Haberler

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AB, DEAŞ ve El Kaide'yi içeren yaptırım listesini genişletti

AA - Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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AB, DEAŞ ve El Kaide'yi içeren yaptırım listesini genişletti

Avrupa Birliği (AB), terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırımlar kapsamında bir örgüt ile iki kişiyi daha yaptırım listesine dahil etti.

Avrupa Birliği (AB), terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırımlar kapsamında bir örgüt ile iki kişiyi daha yaptırım listesine dahil etti.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Suriye'de El Kaide bağlantılı Huraseddin örgütü ile bu örgütün liderlerinden Faruk El Suri ile Sami El Aridi'nin yaptırım kapsamına alındığı bildirildi.

Huraseddin örgütünün dış terör operasyonları düzenlediği, Suriye'deki kamplarda elemanlarına terör eğitimi verdiği belirtilen açıklamada, çok sayıda Avrupa ülkesi vatandaşının örgüte katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Huraseddin örgütünün ve liderlerinin AB ile uluslararası ve bölgesel istikrara tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Son kararla AB'nin DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırım listesindeki kişi sayısı 10'a, örgüt sayısı 3'e çıktı.

AB'nin yaptırımları, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor. Ayrıca AB vatandaşları ve şirketlerinin listedeki kişi ve örgütlere fon ve ekonomik kaynak sağlaması yasaklanıyor.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Avrupa Birliği El Kaide Terör DEAŞ Güncel Haberler

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