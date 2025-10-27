Haberler

AB, DEAŞ ve El Kaide'ye Yönelik Yaptırımları 2026'ya Kadar Uzattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişi, grup ve kuruluşlara yönelik yaptırımların süresini 31 Ekim 2026'ya kadar uzattığını açıkladı. Yaptırımlar, bu grupların varlıklarının dondurulmasını ve seyahat yasaklarını kapsıyor.

Avrupa Birliği (AB), terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bu örgütlerle bağlantılı kişi, grup ve kuruluşlara yönelik yaptırımların süresini 31 Ekim 2026'ya kadar uzattı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, halihazırda yaptırım listesinde bulunan 15 kişi ve 7 grubun alınan karardan etkileneceği belirtildi.

Açıklamada, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bu örgütlerle bağlantılı kişi, grup ve kuruluşlara yönelik yaptırımların süresinin 31 Ekim 2026'ya kadar uzatıldığı aktarılarak, "AB, terör saldırıları planlayarak, finanse ederek, uygulayarak ve dünya çapında terör propagandası yaparak uluslararası barış ve güvenliği tehdit edenlere karşı harekete geçme kararlılığını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

AB'nin yaptırımları, listeye alınan kişi ve kuruluşların 27 üye ülkedeki varlıklarının dondurulmasını, onlara doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kaynak sağlanması yasağını ve listede yer alan gerçek kişilere AB'ye seyahat yasağını içeriyor.

AB, 2016'dan bu yana DEAŞ ve El Kaide ile bu örgütlerle bağlantılı kişi, grup ve kuruluşlara yönelik yaptırımlar uyguluyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener taraftarının sesi olan minik! Sadettin Saran sitemine kayıtsız kalamadı

Fener taraftarının sesi olan minik! Saran sitemine kayıtsız kalamadı
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
Ağızlarındaki baklayı sonunda çıkardılar! İsrail, Gazze'de Türk askerini neden istemiyor?

İsrail, Gazze'de Türkiye'yi neden istemiyor? Baklayı sonunda çıkardı
Fener taraftarının sesi olan minik! Sadettin Saran sitemine kayıtsız kalamadı

Fener taraftarının sesi olan minik! Saran sitemine kayıtsız kalamadı
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı

TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çağrı

''Defalarca söylemiştim'' diyerek TFF'ye tarihi bir çağrı yaptı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
Yavruları 25 milyon dolar kazandıran efsane tay Türkiye'ye getirildi

Yavruları 25 milyon dolar kazandıran efsane tay Türkiye'DE
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.