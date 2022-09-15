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AB'de nüfusun 5'te 1'inden fazlası yoksulluk riski altında

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AB'de nüfusun 5'te 1'inden fazlası yoksulluk riski altında

Avrupa Birliği'nde (AB) 2021'de nüfusun yüzde 21,7'sinin yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği'nde (AB) 2021'de nüfusun yüzde 21,7'sinin yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olduğu belirtildi.

AB İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerine göre, geçen sene AB'de nüfusun yüzde 21,7'sini temsil eden 95,4 milyon kişi, yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaydı.

Araştırma, bu riskleri "yoksulluk, ciddi maddi ve sosyal yoksunluk ve/veya çok düşük istihdam yoğunluğuna sahip bir hanede yaşamak" olarak tanımlıyor ve bu risklerden en az birini yaşayan haneleri kapsama dahil ediyor.

Söz konusu 95,4 milyon kişiden yaklaşık 5,9 milyonu üç riski aynı anda taşıyan hanelerde yaşıyor.

En yüksek risk Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve İspanya'da

Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski AB ülkeleri arasında değişiklik gösteriyor. En yüksek oranlar Romanya (yüzde 34), Bulgaristan (yüzde 32), Yunanistan ve İspanya'da (yüzde 28'er) kaydedildi. En düşük oranlar ise Çekya (yüzde 11), Slovenya (yüzde 13) ve Finlandiya'da (yüzde 14) görüldü.

Kaynak: AA / Selen Temizer - Güncel

Avrupa Birliği Araştırma Yoksulluk Güncel Haberler

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