Haberler

AB'den Grönland'e Temsilci Atayan Trump'a Tepki: Danimarka'nın Toprak Bütünlüğü Korunmalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonu, Danimarka'nın Grönland üzerindeki toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması gerektiğini vurguladı. ABD'nin Grönland'e özel temsilci ataması üzerine yaşanan gerginlikte AB'nin tutumu netleşti.

BRÜKSEL, 23 Aralık (Xinhua) -- Avrupa Birliği Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, Danimarka'nın Grönland de dahil olmak üzere toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması gerektiğini söyledi.

Anouni pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Grönland'e özel temsilci ataması hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve sınırlarının dokunulmazlığının korunması AB için son derece önemlidir" ifadelerini kullanan Anouni, AB'nin konuyla ilgili tutumunun köklü bir geçmişe dayandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump pazar günü Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurmuştu. Landry pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Trump'a teşekkür ederek, "Grönland'i ABD'nin bir parçası yapmak üzere bu gönüllü görevde size hizmet etmek bir onurdur" dedi.

ABD ile Danimarka ve Grönland liderleri arasındaki gerginliği artıran bu hamle üzerine pazartesi günü açıklama yapan Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD'nin Danimarka Büyükelçisi Ken Howery'i Dışişleri Bakanlığı'na çağıracağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı korkunç kazada hayatını kaybetti
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay tepki: Terbiyesizlik

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay tepki: Terbiyesizlik
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
title