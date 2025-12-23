AB'den Grönland'e Temsilci Atayan Trump'a Tepki: Danimarka'nın Toprak Bütünlüğü Korunmalı

BRÜKSEL, 23 Aralık (Xinhua) -- Avrupa Birliği Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, Danimarka'nın Grönland de dahil olmak üzere toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması gerektiğini söyledi.

Anouni pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Grönland'e özel temsilci ataması hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve sınırlarının dokunulmazlığının korunması AB için son derece önemlidir" ifadelerini kullanan Anouni, AB'nin konuyla ilgili tutumunun köklü bir geçmişe dayandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump pazar günü Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurmuştu. Landry pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Trump'a teşekkür ederek, "Grönland'i ABD'nin bir parçası yapmak üzere bu gönüllü görevde size hizmet etmek bir onurdur" dedi.

ABD ile Danimarka ve Grönland liderleri arasındaki gerginliği artıran bu hamle üzerine pazartesi günü açıklama yapan Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD'nin Danimarka Büyükelçisi Ken Howery'i Dışişleri Bakanlığı'na çağıracağını ifade etti.