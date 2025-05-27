AB, Çocukların Korunmasına Yönelik Tedbirlere Uymayan 4 İnternet Sitesine Soruşturma Başlattı

AB, Çocukların Korunmasına Yönelik Tedbirlere Uymayan 4 İnternet Sitesine Soruşturma Başlattı
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Avrupa Birliği Komisyonu, yetişkinlere yönelik cinsel içerikler barındıran 4 internet sitesine, çocukların korunmasına dair tedbirlere uymadıkları sebebiyle soruşturma açıldığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yetişkinlere yönelik cinsel içerikler bulunan 4 internet sitesine, çocukların korunmasına yönelik tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle soruşturma açıldığını duyurdu.

Komisyondan yapılan açıklamada, yapılan ön incelemede, sitelerin çocukların cinsel istismardan korunmasına yönelik tedbirlere uymadığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 4 internet sitesine karşı soruşturmanın AB Dijital Hizmetler Yasasını ihlal ettikleri şüphesiyle açıldığı kaydedildi.

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, günlük basın toplantısında, söz konusu sitelerin çocukların içeriğe erişimini "etkili bir şekilde" engellemediğinden şüphelenildiğini söyledi.

Regnier ayrıca, çocukların bu tür içeriklere erişimiyle ulusal düzeyde mücadele için üye ülkelerle AB düzeyinde koordineli bir şekilde harekete geçmeye karar verildiğini aktardı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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