AB, Çin Menşeli Elektrikli Otomobillere Ek Gümrük Vergisi Getiriyor

AB Komisyonu, Çin menşeli elektrikli otomobillere ilave gümrük vergisi teklifinin üye ülkelerden destek gördügünü açıkladı. Böylece önümüzdeki ay itibarı ile Çin'den ithal edilen araçlara ek vergi uygulanabilecek.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Çin üretimi elektrikli araçların Birlik'e ithalinde ek gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin tasarının üye ülkelerden gerekli desteği aldığını duyurdu.

Reuters haber ajansı, teklifin oylanması sırasında on AB üyesi ülkenin kabul oyu verdiğini, beş ülkenin tasarıya karşı çıktığını, 12 üye ülkenin ise çekimser kaldığını aktardı. Komisyonun teklifinin reddi için, AB nüfusunun yüzde 65'ini temsil eden 15 üye ülkenin nitelikli çoğunluğunun karşı oy kullanması gerekiyor.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, Almanya'nın Çin üretimi araçlara ilave gümrük teklifine karşı yönde oy kullandığı kaydediliyor. Otomobil sektöründe dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Almanya için Çin pazarı büyük önem arzediyor. Çin şirketleri ile de üretim yapan Alman otomobil şirketleri, AB'nin ilave gümrük vergisi uygulamasına karşılık Pekin'in alacağı olası misilleme yaptırımlardan endişeli.

AB Komisyonu'nun taslağına göre Çin'de üretilen araçların Birlik'e ithalatında yüzde 35'e varan ek gümrük vergileri uygulanabilecek. Bu ek vergi normalde uygulanan yüzde 10 gümrüğün üzerine gelecek. İlave gümrük vergisi Çin'de üretimi yapılan Alman şirket BMW'nin elektrikli Mini ve Volkswagen'in Cupra modelleri gibi araçlar için de uygulanacak.

AB Komisyonu ay sonuna kadar Pekin yönetimi ile müzakerelere devam edileceğini de duyurdu. Başka yönde bir gelişme olmaz ise ilave gümrük vergileri Kasım ayı başından itibaren uygulamaya girecek.

VW, BMW ve Mercedes endişeli

AB Komisyonu'nun açıklaması sonrası Avrupalı otomobil üreticilerinin borsadaki hisse senetleri değerlenirken Alman devleri Volkswagen (VW), BMW ve Mercedes, AB'den Çin yönetimi ile gümrük meselesi konusunda görüşmelere devam edilmesi ve çözüm bulunmasını talep etti. Mercedes'ten yapılan açıklamada "Ek gümrük vergilerinin sektörün rekabet gücünü uzun vadede olumsuz etkileyeceğinden eminiz" denildi.

VW de ek gümrük vergisi konusundaki karar üzerine Brüksel ile Pekin arasında çözüm için müzakere kanallarının açık tutulması talebini tekrarlayarak "AB Komisyonu ile Çin hükümeti arasında süren ve yapıcı siyasi çözüm amaçlı müzakerelerin sürdürülmesi için çağrı yapıyoruz" ifadesini kullandı. VW yönetimi, "Öngörülen gümrük vergileri yanlış adımdır" diyerek böyle bir adımın "Avrupalı otomobil üreticilerinin rekabet yeteneğini iyileştirmeyeceğini" dile getirdi. Bir diğer otomobil devi BMW de yaptığı açıklamada, Çin üretimi araçların ithalatında uygulanması planlanan ek gümrük vergisinin olumsuz sonuçları olacağını belirtti. Münih merkezli şirketten yapılan açıklamada AB ülkelerinin ek gümrük planı oylamasına atfen, "Bugün yapılan oylama Avrupa otomobil endüstri için felaket bir sinyaldir" ifadesi kullanılarak Almanya'nın ilave gümrük planına karşı yönde oy kullanmış olmasının da önemli bir sinyal olduğu ve Pekin ile müzakere yoluyla çözüm bulunması şansını arttırdığı belirtildi.

AB Komisyonu ek gümrük vergisi kararını, Çin'in elektrikli otomobil üreticilerine verdiği sübvansiyonlarla gerekçelendiriyor. Bu sübvansiyonların küresel çapta payı gün geçtikçe artan Çinli şirketlerin AB'dekilerden çok uygun fiyata elektrikli otomobil ürettiği ve bu durumun da rekabette haksızlığa yol açarak AB'nin yerli üreticisi şirketlere zarar verdiği belirtiliyor.

Reuters,dpa,AFP / ETO,ET

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