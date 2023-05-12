AB, Çin'e yönelik politikasını yeniden düzenlemek istiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Çin'e yönelik politikasında bu ülke ile siyaset ve ekonomi alanlarında hem ortaklık hem rekabet edilebilecek bir yeniden düzenlemeye gideceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Çin'e yönelik politikasında bu ülke ile siyaset ve ekonomi alanlarında hem ortaklık hem rekabet edilebilecek bir yeniden düzenlemeye gideceğini söyledi.

Borrell, AB dönem başkanı İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen gayri resmi dışişleri bakanları toplantısının girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Bugünkü toplantıda görüşmeleri için bakanlara, AB'nin Çin politikasını yeniden düzenleyen bir belge hazırlayıp sunduğunu ifade eden Borrell, bakanların bu belgeyi gelecek ayın sonunda AB liderler zirvesine kadar istişare edeceklerini belirtti.

Borell, "Çin ile ilişkilerimizi yeniden şekillendirmek, Çin ile ilişki kurmak, Çin ile rekabet etmek" başlıklı belgenin Çin ile hem siyaset hem ekonomi alanında bir yandan ortaklık bir yandan rekabet etmeyi gerektirecek yeniden düzenlemeyi öngördüğünü anlattı.

Çin ile ilişkilerde mevcut "ayrışma" yerine, "risk azaltma"ya gidilmesi gerektiğinin altını çizen Borrell, "Bence anahtar kelimeler, ilişki kurmak, bağımlılığı azaltmak ve rekabet etmektir." dedi.

Borrell, "Çin ile güçlü bir angajman olmadan en önemli küresel sorunları çözmeye çalışmak imkansızdır. AB üyesi ülkeler daha fazla birlik olmalı ve ortak bir politikaya göre hareket etmelidir." ifadelerini kullandı.