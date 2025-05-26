AB Çalışanları, İsrail'e Karşı Somut Adımlar Atılmasını Talep Ediyor

İsrail, Gazze'de insani yardımları silah olarak kullanarak Filistinlileri aç bırakmak dahil uluslararası hukuk ihlalleri ve savaş suçlarını artırarak sürdürürken Avrupa Birliği (AB) yönetiminin buna karşı somut adımlar atmaması, çalışanları tarafından da eleştirildi.

"Barış için Avrupa Birliği Personeli" isimli grup, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'ya hitaben yazdıkları mektupta AB yönetimini Gazze'de katliamlarını ve ihlallerini sürdüren İsrail'e karşı somut eyleme geçmemekle suçladı.

Yaklaşık 2 bin AB çalışanının imzaladığı mektupta, AB'nin İsrail'e ticari imtiyazlar tanıyan Ortaklık Anlaşması'nı gözden geçirme kararı memnuniyetle karşılanırken "Uzun zamandır beklenen bu kararın Gazze'de öldürülen binlerce kişi için yıkıcı bir şekilde geç alındığını üzülerek belirtmek isteriz." ifadesine yer verildi.

Gazze'de hastaneler, okullar ve geçici barınakların hava saldırılarının hedefi olduğu vurgulanan açıklamada, AB kurumlarının Gazze'deki insani kriz ve uluslararası kuralların sürekli ihlali karşısında "anlamlı bir adım" atmadığı kaydedildi.

Mektupta, AB kuralları gereğince "ihraç edilecek askeri teknoloji veya teçhizatın uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerinde kullanılabileceğine dair açık risk bulunması halinde ihracat lisanslarının reddedilmesinin" gerektiği hatırlatıldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları iddiasıyla tutuklama emri çıkardığı hatırlatılan mektupta, bazı AB liderlerinin bu karardan sonra Netanyahu'nun ziyaretlerine ev sahipliği yapma ihtimalini dile getirmelerinin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından kınanmaması ve "görmezden gelinmesi" eleştirildi.

"Bu eylemsizlik, Gazze Şeridi'nin maruz kaldığı geniş çaplı işgalle sonuçlanan sorumluluğun üstlenilmediği ortama katkıda bulunmuştur"

Mektupta, AB kurumlarının Gazze'deki korkunç insani durumun iyileşmesi için birliğin siyasi, diplomatik ve ekonomik etkisini ortaya koymakta "başarısız" olduğu vurgulanarak "Bu eylemsizlik de Gazze Şeridi'nin şu anda maruz kaldığı geniş çaplı işgalle sonuçlanan sorumluluğun üstlenilmediği ortama katkıda bulunmuştur." ifadesine yer verildi.

Mektupta AB Komisyonu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ve tüm Avrupa kurumları, Gazze için "daha somut adımlar" atmaya davet edildi.

Mektubu gönderen "Barış için Avrupa Birliği Personeli" grubunun öncülerinden Zeno Benetti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çatışmanın üzerinden 20 ay geçmişken ve binlerce çocuk insani yardıma yönelik yeni bir abluka nedeniyle açlıkla karşı karşıyayken AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirileceğinin açıklanması, AB'nin tepkisinin yeterliliği ve zamanlaması konusunda ciddi endişelere yol açmaktadır." ifadesini kullandı.

Benetti, AB'nin insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı prensibi üzerine kurulduğunu belirterek "Çalışanları olarak AB yönetimine bu prensipleri eyleme geçirmeleri çağrısı yapıyoruz. Bugüne kadar çok sayıda açıklama duyduk fakat çok az ya da sıfır eylem gördük. Uluslararası Ceza Mahkemesinin tutuklama kararına, Uluslararası Adalet Divanının tavsiye kararlarına ve (İsrail'in) sivillere yönelik devam eden şiddetine rağmen AB, siyasi, diplomatik ve ekonomik etkisiyle (İsrail üzerinde) anlamlı bir baskı uygulamakta başarısız olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.