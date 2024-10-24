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AB Büyükelçisi Ossowski, Anıtkabir'i ziyaret etti

AB Büyükelçisi Ossowski, Anıtkabir'i ziyaret etti
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AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanlığı'na atanan Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Anıtkabir'i ziyaret etti.

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanlığı'na atanan Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Ossowski, "Tüm terör eylemlerini kınıyoruz. Dünkü menfur terör eyleminde hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor ve Türk milleti ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanlığı'na atanan Büyükelçi Thomas Ossowski, 22 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunduktan sonra göreve başladı. Büyükelçi Ossowski, bugün eşi ve çalışma arkadaşları ile Anıtkabir'i ziyaret ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Büyükelçi Ossowski, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak bıraktığınız eserler ve kazanımlar, Türkiye'nin güçlü ve gururlu bir ulus olarak dünya toplumları arasındaki yerini almasının temelini oluşturmaktadır. Demokrasi, insan hakları, barış ve güvenliğe olan bağlılık, ekonomik ve sosyal ilerleme AB ve AB'ye aday olan Türkiye'nin paylaştığı ortak değerlerdir. Değerlerimizin ve BM Şartı'nın sadece ortak komşuluk alanımızda değil, dünya genelinde korunmasını sağlamak amacıyla stratejik ortaklar olarak birlikte çalışıyoruz. Bizleri bir arada tutan güçlü siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel bağlarımızdır. Tüm terör eylemlerini kınıyoruz. Bu vesileyle, dünkü menfur terör eyleminde hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor ve Türk milleti ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Ortak irademizin iş birliğimizi arttıracağına, köklü ilişkilerimizi güçlendireceğine ve müreffeh ve barışçıl bir ortak geleceğin inşasına katkı sağlayacağına olan inancımla görevime başlıyorum. Mirasınızı saygı ve hayranlıkla anıyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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