AB, Bosna Hersek'te düzensiz göçmenlere yönelik gözaltı merkezinin açılmayacağını duyurdu

Avrupa Birliği'nin (AB) Bosna Hersek Büyükelçisi Johann Sattler, ülkede en çok düzensiz göç krizinin yaşandığı Bihac'da göçmenlere yönelik gözaltı merkezinin kurulmayacağını söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Bosna Hersek Büyükelçisi Johann Sattler, ülkede en çok düzensiz göç krizinin yaşandığı Bihac'da göçmenlere yönelik gözaltı merkezinin kurulmayacağını söyledi.

Una-Sana Kantonu'nun (USK), Hırvatistan sınırına yakın Bihac şehrini ziyaret eden Sattler, USK Başbakanı Mustafa Ruznic ile bir araya geldi.

Sattler burada yaptığı açıklamada, Bihaclıların düzensiz göçmenler konusunda "ülkedeki en ağır yükü taşıdığını" ifade ederek bölge halkına anlayışları için teşekkür etti.

Bihac yakınlarındaki Lipa Göçmen Kampı'nda, göçmenlere yönelik gözaltı merkezi açılmasının söz konusu olmadığını vurgulayan Sattler, "Sorunlu kişilerin 3 güne kadar kalabileceği 12 kişilik bir barınma merkezi olacak. Bu kişiler daha sonra Saraybosna yakınlarındaki Lukavica'ya gönderilecek." diye konuştu.

Ruznic de Sattler'in ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek "Şu ana kadar başarılı olan işbirliğine devam edebiliriz. Güvenlik Bakanı Nenad Nesic ile haftaya detaylı bir faaliyet planı yapacağız. Benim ısrar edeceğim şey, Sırbistan'ın Geri Kabul Anlaşması'na saygı göstermesi, yani Sırbistan'dan Bosna Hersek'e gelen göçmenlerin oraya geri dönmesidir." ifadesini kullandı.

Yerel medyada geçen günlerde yer alan haberlerde, AB'nin baskısıyla Bihac'da bir göçmen gözaltı merkezi açılacağı kaydedilmişti.

Bosna Hersek Yabancılar Merkezince yapılan açıklamada ise bölgede AB fonlarıyla, göçmenlerin geçici olarak tutulacağı bir tesis inşa edildiğine yer verilmişti.