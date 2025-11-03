Haberler

AB, Bosna-Hersek İçin Fırsat Penceresi Açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Bosna-Hersekli liderlere AB'ye katılım fırsatının değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Genişleme pencerelerinin nadiren açıldığını vurgulayan Kallas, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin genişleme pencerelerinin "çok nadiren açıldığını" belirterek, Bosna-Hersekli liderlerin bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini, aksi halde bu fırsat penceresinin yeniden kapanacağını söyledi.

Kallas, Butmir NATO Askeri Üssü'nde Bosna-Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) birliklerine hitap etti.

EUFOR'un Bosna-Hersek'in geleceğini güvence altına almaya devam ettiğini belirterek, toprak bütünlüğüne yönelik tehditlerin görmezden gelinemeyeceğinin altını çizdi.

Kallas, bu nedenle, Bosna-Hersek'in birliğine ve anayasal düzenine yönelik tehditler ortaya çıktığında AB'nin hızla harekete geçtiğini ve mart ayında EUFOR misyonunun ek birliklerle güçlendirildiğini anımsattı.

AB'nin Bosna-Hersek'te herhangi bir güvenlik boşluğunun oluşmasını önlemek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğinin altını çizen Kallas, "Tarihin tekerrür etmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

"Fırsat penceresi yeniden kapanır"

Kallas, Bosna-Hersek'in AB'ye katılımının daha parlak bir geleceğin güvencesi olacağını değerlendirerek, "AB'nin genişleme pencereleri çok nadiren açılır ancak şu anda böyle bir pencere açık. Siyasi liderlerinizin bu fırsatı değerlendirmesi gerekiyor. Aksi halde bu fırsat penceresi yeniden kapanacaktır." uyarısında bulundu.

AB Komisyonunun yıllık genişleme raporunun yarın açıklanacağını kaydeden Kallas, "Raporun, gelecek yıla ilişkin tavsiyelerimiz, yargı reformları, yasalar ve baş müzakerecinin atanması gibi konuları ele almasını bekliyorum." dedi.

Ardından basının sorularını yanıtlayan Kallas, raporda bazı olumsuz unsurlar bulunacağına işaret ederek, özellikle reform konusunda ilerleme görmek istediklerinin altını çizdi.

Kallas, uluslararası güçlerin çekilmesine ilişkin bir soru üzerine "Uluslararası güçlerin sahadan çekilmesi, yerel makamlar karar almaya hazır olduğunda mümkün olacak. Bu nedenle Bosna-Hersek makamlarını, ülkenin kendilerine ait olduğu ve kararların onların tarafından alınması gerektiği konusunda ikna etmeye çalışıyoruz. Böylelikle uluslararası müdahaleye de gerek kalmaz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! Kan donduran 'Çocuğunu öldürdü' iddiası

72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! "Çocuğunu öldürdü" iddiası
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
'Beni takip ediyor sandım' dedi, masum yürüyüşçüyü bıçakladı

"Beni takip ediyor sandım" dedi, masum yürüyüşçüyü bıçakladı
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Okan Buruk'tan Barış Alper hamlesi

Taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper hakkında yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.