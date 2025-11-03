AB, Bosna-Hersek İçin Fırsat Penceresi Açtı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin genişleme pencerelerinin "çok nadiren açıldığını" belirterek, Bosna-Hersekli liderlerin bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini, aksi halde bu fırsat penceresinin yeniden kapanacağını söyledi.

Kallas, Butmir NATO Askeri Üssü'nde Bosna-Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) birliklerine hitap etti.

EUFOR'un Bosna-Hersek'in geleceğini güvence altına almaya devam ettiğini belirterek, toprak bütünlüğüne yönelik tehditlerin görmezden gelinemeyeceğinin altını çizdi.

Kallas, bu nedenle, Bosna-Hersek'in birliğine ve anayasal düzenine yönelik tehditler ortaya çıktığında AB'nin hızla harekete geçtiğini ve mart ayında EUFOR misyonunun ek birliklerle güçlendirildiğini anımsattı.

AB'nin Bosna-Hersek'te herhangi bir güvenlik boşluğunun oluşmasını önlemek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğinin altını çizen Kallas, "Tarihin tekerrür etmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

"Fırsat penceresi yeniden kapanır"

Kallas, Bosna-Hersek'in AB'ye katılımının daha parlak bir geleceğin güvencesi olacağını değerlendirerek, "AB'nin genişleme pencereleri çok nadiren açılır ancak şu anda böyle bir pencere açık. Siyasi liderlerinizin bu fırsatı değerlendirmesi gerekiyor. Aksi halde bu fırsat penceresi yeniden kapanacaktır." uyarısında bulundu.

AB Komisyonunun yıllık genişleme raporunun yarın açıklanacağını kaydeden Kallas, "Raporun, gelecek yıla ilişkin tavsiyelerimiz, yargı reformları, yasalar ve baş müzakerecinin atanması gibi konuları ele almasını bekliyorum." dedi.

Ardından basının sorularını yanıtlayan Kallas, raporda bazı olumsuz unsurlar bulunacağına işaret ederek, özellikle reform konusunda ilerleme görmek istediklerinin altını çizdi.

Kallas, uluslararası güçlerin çekilmesine ilişkin bir soru üzerine "Uluslararası güçlerin sahadan çekilmesi, yerel makamlar karar almaya hazır olduğunda mümkün olacak. Bu nedenle Bosna-Hersek makamlarını, ülkenin kendilerine ait olduğu ve kararların onların tarafından alınması gerektiği konusunda ikna etmeye çalışıyoruz. Böylelikle uluslararası müdahaleye de gerek kalmaz." değerlendirmesini yaptı.