AB, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini sona erdirmek için yaptırım seçeneklerini değerlendirecek

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, AB'nin İsrail-Filistin sorununun çözümü önündeki en büyük engellerden biri olarak nitelediği Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini sona erdirmek için yaptırım seçeneklerini değerlendirecek.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, AB'nin İsrail- Filistin sorununun çözümü önündeki en büyük engellerden biri olarak nitelediği Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini sona erdirmek için yaptırım seçeneklerini değerlendirecek.

AB dışişleri bakanları, yılın son toplantısında İsrail- Filistin ve Ukrayna ağırlıklı gündemle toplanacak.

Üst düzey bir AB yetkilisinden alınan bilgiye göre, bakanlar İsrail- Filistin sorununa iki devletli çözümün önündeki engelleri kaldırmaya yönelik formülleri tartışacak.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bakanlara 7 maddeden oluşan teklif paketi sundu.

Borrell, söz konusu maddeleri AB'nin Filistin'e yönelik; sivillerin korunması, insani yardımların ulaştırılması, Gazze'nin İsrail tarafından işgal edilmesinin, sınırlarının değiştirilmesinin ve Batı Şeria'dan ayrılmasının reddi, bölgesel çatışmadan kaçınılması temelinde şekillendirdi.

Bu bağlamda AB'nin iki devletli çözümün önündeki en büyük engellerden olarak sık sık vurguladığı Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini sona erdirmek için bireysel yaptırımlar uygulanması seçeneği ele alınacak.

AB dönem başkanlığını üstlenmeye hazırlanan Belçika şiddete başvuran yerleşimcilerin ülkeye girmesini yasaklamayı planladığını, bunu dışişleri bakanlarının toplantısında gündeme getireceğini duyurmuştu.

Toplantının gündemiyle ilgili bilgi veren üst düzey AB yetkilisi, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ordusunun bu hukuk dışı eylemlere karşı gerekli tedbirleri almadığını gördük. İsrail, uluslararası hukuka göre işgalci güç olarak bu sorunlarla ilgilenme yükümlülüğü taşıyor. Yani AB içinde belirli kişilere, bireylere karşı tedbir alınması ihtimalini değerlendiriyoruz. ABD ile konuşuyoruz. Batı Şeria'nın Filistin toprağı olarak korunması çerçevesinde bu tedbirlerin alınması önemlidir."

Halihazırda İsrail vatandaşları AB'nin 27 ülkesinin oluşturduğu Şengen bölgesine 180 güne kadar seyahatlerinde vizesiz girebiliyor.

Hamas'a yönelik yaptırımlar

AB yetkilisi, Hamas'a yönelik yaptırımların da bakanların masasında olacağını ifade etti.

AB, 8 Aralık'ta terör listesini güncellemiş, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Komutanı Muhammed ed-Dayf ve yardımcısı Mervan İsa'yı da listeye eklemişti.

Ukrayna'nın üyeliği ve askeri desteğin artırılması konusu

Bakanlar, yılın son AB Liderler Zirvesi öncesinde sahadaki durumu ve mevcut askeri ihtiyaçları, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan dinleyecek.

Ardından bakanlar, Ukrayna'nın üyeliğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

AB Liderler Zirvesi'nden Ukrayna ile üyelik müzakerelerinin başlaması kararı çıkması bekleniyor.

Doğu Ortaklığı Bakanlar Toplantısı

Dışişleri bakanları, kendi aralarında toplanmadan önce Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile kahvaltıda bir araya gelecek, ardından Doğu Ortaklığı'nı oluşturan Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'nın dışişleri bakanlarıyla görüşecek.

Türkiye de görüşülecek

Borrell, AB Komisyonu ile ortaklaşa geçen ayın sonunda açıkladığı "AB-Türkiye Siyasi, Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Durumu" başlıklı raporunda getirdiği bir dizi öneriyi de bakanlarla paylaşacak.

Üst düzey AB yetkilisi, raporun kısa süre önce açıklanması nedeniyle 14-15 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi'nin gündemine alınamadığını, öncelikle üye ülkeler arasında çeşitli mecralarda görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Yetkili, şunları kaydetti:

"Açıkçası bunun Türkiye ile AB arasındaki gelecekteki ilişkiler için çok iyi bir adım olduğunu düşünüyoruz. Sorunlar halen mevcut ama aynı zamanda Türkiye ile olan ilişkinin, AB için kritik önemde olduğuna inanıyoruz. Bunun da ötesinde Türkiye, bir aday ülke."