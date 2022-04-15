AB: Batı Şeria'da tırmanan şiddeti ve Mescid-i Aksa olaylarını endişeyle takip ediyoruz

Avrupa Birliği (AB), Mescid-i Aksa'da meydana gelen çatışmalar nedeniyle derin endişe duyulduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da şiddet olaylarındaki artışın ve bu sabah Mescid-i Aksa'da meydana gelen çatışmaların derin endişeyle takip edildiği belirtildi.

"Şiddetin bir an önce durdurulması gerekiyor. Daha fazla sivil zayiatı bir öncelik olarak önlenmelidir. Kutsal mekanların statükosuna tamamen saygı gösterilmelidir. Filistin-İsrail güvenlik iş birliği esastır." ifadesine yer verilen açıklamada, AB'nin tüm taraflara gerilimi azaltma çabalarında bulunma çağrısı yinelendi.

Aksa'da olaylı sabah

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Mescid-i Aksa'nın avlusuna bu sabah baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girmişti.

İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak tevkif ettiğini gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda yüzlerce kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.