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AB, Batı Balkanlar'ın üyelik perspektifine destek verdi

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Batı Balkanlar'daki 6 ülkenin üyelik perspektifine desteğini yineledi ancak taahhütlerini yerine getirmelerinin beklendiğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Batı Balkanlar'daki 6 ülkenin üyelik perspektifine desteğini yineledi ancak taahhütlerini yerine getirmelerinin beklendiğini ifade etti.

Von der Leyen, AB üyesi 27 ülkenin lideri ile Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'nın liderlerinin katılımıyla düzenlenen 4. zirve sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zirvenin AB Komisyonu'nun 2023 genişleme raporunu açıklamasından bir ay kadar sonra gerçekleştiğine dikkati çeken von der Leyen, AB'nin Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile ilk fasıl üzerinde katılım müzakerelerine başlamak istediğini söyledi.

Von der Leyen, "Üyelik kriterlerine gerekli uyum sağlandıktan sonra Bosna Hersek ile katılım müzakerelerini başlatabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

AB Komisyonu Başkanı, Karadağ'da yeni hükümetle katılım yolunda yeniden ilerleme yönünde yeni bir ivme olduğunu belirtti.

Von der Leyen, "Hem Kosova hem de Sırbistan için ileriye giden yol, AB diyaloğu kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmelerinden geçiyor. Kosova'nın kuzeyinde gerilimin azalmasını da memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.

"Hayal kırıklığına uğratmamalıyız" mesajı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de zirve marjında yaptığı açıklamada Batı Balkan ülkelerinin üyelik için uzun süredir beklediğine değinerek "Yapmamız gereken, sözlerimizi yerine getirmek, hayal kırıklıklarından kaçınmak ve yaratılan beklentileri karşılamaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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