AB Başkanı Metsola, Gazze'ye Giden Yardımların Akıbetini Sorguladı

AB Başkanı Metsola, Gazze'ye Giden Yardımların Akıbetini Sorguladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, İsrail'in Gazze'ye gönderilen yardımları engellemesine karşı çıkarak, bu yardımların doğru bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kalıcı bir ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Avrupa Birliği'nin (AB) Gazze'ye gönderdiği ancak İsrail tarafından girişine izin verilmeyen yardımların akıbetinin sorgulanması gerektiğini belirtti.

Metsola, 1 Temmuz'da AB Dönem Başkanlığını devralacak Danimarka'nın Başbakanı Mette Frederiksen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazze'deki durumla ilgili AP'nin tutumunun sorulması üzerine Metsola, "AP, kalıcı ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve giderek daha da önemlisi yardımların içeri girmesine izin verilmesini istediğimiz ilk günden itibaren bu konuda son derece netti. Gazze'deki durum felaket. Her gün çocuklar, kadınlar ve erkekler ölüyor ve insani yardımın bir numaralı bağışçısı olarak, bu yardımların nereye gittiğini ve en çok ihtiyaç duyan insanlara nasıl ulaşacağını sormalıyız." dedi.

Roberta Metsola, AB'nin iki devletli bir çözüme doğru gidilmesi için çalışması gerektiğini belirterek, AP'de bu konuda yapılan hararetli tartışmalara da atıfta bulundu.

Halihazırda İsrail ile AB arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirildiğine değinen Metsola, "Şimdiye kadar sorulması gereken soruları sormaktan hiç kaçınmadık. İnsan hayatlarının, masum insan hayatlarının, sivillerin ayrım gözetmeksizin bombalandığını her gördüğümüzde, ilk konuşan ve ilk kınayan biz olacağız." ifadesini kullandı.

Danimarka Başbakanı Frederiksen ise "Sahadaki durumun korkunç olduğu ve yardımların Gazze'ye derhal girmesi gerektiği konusunda tamamen aynı fikirdeyim. Bunu sağlamak için ateşkese ihtiyacımız var. Tabii ki tüm esirlerin de serbest bırakılması gerekiyor. İsrail'deki ortaklarımızı, özellikle Gazze'deki sivillerle ilgilenmeleri ve ileriye giden bir yol bulmaları için zorlamalıyız." diye konuştu.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas da tepki vermişti

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da 20 Mayıs'taki açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişine izin vermemesi nedeniyle sınırda bekletilen yardımların "Avrupa'nın parasıyla finanse edildiğini", dolayısıyla içeri girmesi gerektiğini söyleyerek tepki göstermişti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem de Ege'de
Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti

Marmaray'daki darp olayında okların yönünü değiştirecek ifade
CHP lideri Özel, 'Koç' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı

"Koç" üzerinden maaş hesabı yaptı
Kremlin: Putin, Trump ve Zelenski arasında bir görüşme olası değil

Kremlin'den umutları suya düşüren açıklama! Kapıları resmen kapattılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci Aziz Yıldırım'a fena salladı
İzmir'deki grev 6. gününde! Cemil Tugay'la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı

Başkan Cemil Tugay'la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.