AB Başkanı Costa, İsrail'i Gazze'deki Saldırıları Durdurmaya Çağırdı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İsrail'in Gazze'deki mevcut saldırılarını ve işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddeti kınayarak, Tel Aviv'i bunları durdurmaya çağırdı.

Costa, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Gazze'deki felaketin sona ermesi gerektiğini vurgulayan Costa, "AB bir kez daha derhal ateşkes, sınırsız insani yardım ve güvensizliğe son verilmesi çağrısında bulunuyor." dedi.

Costa, " Gazze'de devam eden askeri harekatı kınıyoruz. Batı Şeria'daki şiddet tırmanışını da şiddetle kınıyoruz. İsrail'i bu belirtilen operasyonlara son vermeye, yasadışı yerleşimleri durdurmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bugün, bu konferansın sağladığı ivme sayesinde Filistin Devleti, AB üye ülkelerinin çoğunluğu tarafından tanındı." diyen Costa, ileriye giden tek yolun iki devletli çözüm olduğunun altını çizdi.

"Gazze yeniden inşa edilmeli"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Gece en karanlık olduğunda pusulamıza sıkıca tutunmalıyız ve pusulamız iki devletli çözümdür." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Filistin için bir bağışçı grubu kuracaklarını belirterek, "Gelecekteki herhangi bir Filistin Devleti ekonomik açıdan da sürdürülebilir olmalı. Biz Avrupalılar, diğer bağışçıların çabalarıyla koordinasyon halinde Gazze'nin yeniden inşası için özel bir araç oluşturacağız. Gazze yeniden inşa edilmeli." diye konuştu.