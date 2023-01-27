AB Bakanları, Üçüncü Ülkelerden Göçün Yol Açtığı Sorunları Ele Aldı

İsveç'in başkenti Stockholm'deki basın toplantısında konuşan Avrupa Birliği İçişlerinden Sorumlu Komisyon Üyesi Ylva Johansson (solda), 26 Ocak 2023. (Fotoğraf: Johannes Frandsen/İsveç Hükümet Dairesi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Açıklamada AB üye devletlerinin, geri dönüşler konusunda işbirliği yapmayan üçüncü ülkelere karşı kısıtlayıcı vize önlemlerinin alınmasına destek verdiği belirtildi.

STOCKHOLM, 27 Ocak (Xinhua) -- Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinin adalet ve içişleri bakanları Perşembe günü İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Konsey toplantısında "AB'deki göçmen durumunun gergin olduğu" konusunda uzlaşmaya vardı.

İsveç'in üstlendiği AB Konseyi Dönem Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada bakanların, "Dış sınırların güçlendirilmesi, geri dönüşlerin artırılması ve düzensiz göçün önlenmesine acilen ihtiyaç duyulmaktadır" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "AB'de kalma hakkı olmayan üçüncü ülke vatandaşlarının geri gönderilmesindeki güçlükler, birçok üye devlet açısından büyük bir zorluk teşkil ediyor. Şu anki geri gönderme oranları kabul edilebilir düzeyde değil ve kabul kapasitesinin yanı sıra (AB devletlerinin) ulusal iltica ve göç sistemlerinin meşruiyetini olumsuz etkiliyor" görüşleri dile getirildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki basın toplantısında konuşan İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strommer, 26 Ocak 2023. (Fotoğraf: İsveç Hükümet Dairesi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Bakanlar, düzensiz göçleri önlemek ve geri dönüşleri artırmak için menşe ülkelerle daha etkin işbirliğine ve üçüncü ülkelerle kapsamlı göç ortaklıkları ve etkin yeniden kabul anlaşmaları yapılmasına ihtiyaç olduğu konusunda anlaşmaya vardı.

Bakanlar ayrıca AB'nin hem pozitif hem de kısıtlayıcı önlemleri kullanması gerektiği ve vize politikası, kalkınma işbirliği, ticari ve diplomatik ilişkiler gibi ilgili tüm politika alanlarının kullanılması gerektiği konusunda mutabakata vardı.

Açıklamada AB üye devletlerinin, geri dönüşler konusunda işbirliği yapmayan üçüncü ülkelere karşı kısıtlayıcı vize önlemlerinin alınmasına da destek verdiği belirtildi.

Dijital çağda organize suçla mücadele konusunu da ele alan iki günlük gayriresmi adalet ve içişleri bakanları toplantısı Cuma günü sona eriyor.

İsveç'in başkenti Stockholm'daki basın toplantısında konuşan İsveç Göç Bakanı Maria Malmer Stenergard, 26 Ocak 2023. (Fotoğraf: İsveç Hükümet Dairesi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)