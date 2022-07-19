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AB-Azerbaycan İş Birliği Konseyi Toplantısı

AA - Selen Temizer - Güncel
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) - Azerbaycan İş Birliği Konseyi Toplantısı düzenlendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) - Azerbaycan İş Birliği Konseyi Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da katıldı. İkili, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

AA / Selen Temizer - Güncel

Avrupa Birliği Azerbaycan Belçika Brüksel Güncel Haberler

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