AB ateşli silah kaçakçılığıyla mücadelede Batı Balkanlar'la işbirliğini artırmak istiyor

Avrupa Birliği (AB) Sırbistan'daki olaylardan sonra tekrar gündemine aldığı ateşli silahların kaçakçılığı ile mücadelede özellikle Batı Balkan ülkeleriyle işbirliğini ilerletmek istiyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Ateşli Silah Kaçakçılığına Karşı AB Eylem Planı'nın Güneydoğu Avrupa'da uygulanması hakkındaki üst düzey toplantıda konuşma yaptı.

Borrell ve Johansson, Sırbistan'da bir hafta içinde toplam 18 kişinin ölümüne yol açan iki silahlı saldırıya değinerek üzüntülerini paylaştı.

Bu tür olayların Avrupa'da bir daha yaşanmaması için ateşli silahların yayılmasıyla mücadele edilmesi gerektiğine işaret eden Borrell, "Tüm Batı Balkan bölgesi olarak şiddetin Avrupa kıtasına yayılmasını önlemek için mücadele etmekle yükümlüyüz." dedi.

Borrell, Batı Balkan ülkelerinin tespit ve soruşturmayla ilgili kapasitelerinin güçlendiğini, kaçakçılarla mücadele ve ateşli silahların kötüye kullanılmasından kaçınılmasında AB standartlarına yaklaşıldığını söyledi.

Johansson da AB tarafından desteklenen bir girişimle Sırbistan'da silah affı kampanyası düzenlendiğini, bu kapsamda 9 bin 400 silah ve yaklaşık 900 patlayıcının teslim edildiğini belirtti.

Johansson ayrıca Batı Balkanlar'daki 6 ülke olan Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sırbistan'da son 4 yılda 22 binden fazla ateşli silah, 750 binden fazla mühimmat ve 2 bin 400 patlayıcı ele geçirildiğini, 41 binden fazla silah ve 15 milyondan fazla merminin imha edildiğini kaydetti.