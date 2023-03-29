Ab, Afrika Boynuzu'na 358 Milyon Dolarlık İnsani Yardım Gönderiyor

NAİROBİ, 29 Mart (Xinhua) -- Avrupa Birliği (AB), insani krizlerden olumsuz etkilenen Afrika Boynuzu bölgesindeki nüfusa ulaştırmak üzere 358,3 milyon ABD doları değerinde insani yardım tahsis ettiğini açıkladı.

NAİROBİ, 29 Mart (Xinhua) -- Avrupa Birliği (AB), insani krizlerden olumsuz etkilenen Afrika Boynuzu bölgesindeki nüfusa ulaştırmak üzere 358,3 milyon ABD doları değerinde insani yardım tahsis ettiğini açıkladı.

AB'den Pazartesi akşamı yapılan açıklamada, esas olarak gıda güvensizliğinin hedefleneceği kaydedilirken, ayrıca yerlerinden edilmiş kişilerin ve mültecilerin ihtiyaçları ile afet hazırlığı ve acil durum eğitiminin de ele alınacağı söylendi.

Açıklamada, "Mültecilerin ve yerlerinden edilmiş kişilerin acil ihtiyaçlarına da öncelik verilecek. Uluslararası İnsancıl Hukuka saygının geliştirilmesine de özel önem verilecek" denildi.

AB'nin açıklamasında, Kenya, Somali, Etiyopya, Eritre, Cibuti, Uganda, Güney Sudan ve Sudan'ı içeren Afrika Boynuzu bölgesinin uzun yıllardır şiddet olayları ile boğuştuğu ve acil gıda yardımına muhtaç 50 milyondan fazla insanla birlikte çok sayıda ve üst üste gelen insani krizlerle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Finansman, Cibuti (541.600 dolar), Etiyopya (65,54 milyon dolar), Kenya (13,54 milyon dolar), Somali (78 milyon dolar), Güney Sudan (88,84 milyon dolar), Sudan (79,1 milyon dolar) ve Uganda'daki (32,5 milyon dolar) insani yardım projelerini destekleyecek.

AB, "Büyük Afrika Boynuzu'na tahsis edilen toplam fonun yaklaşık 8 milyon eurosu (8,67 milyon dolar) afete hazırlık için ayrılacak" dedi.

AB'ye göre, bölgedeki diğer öncelikler ise sivillerin korunması ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele ve beslenme konuları.

Büyük Afrika Boynuzu bölgesinde yaklaşık 14,5 milyon kişinin yerinden edildiğine dikkat çeken AB, yaklaşık 4 milyon kişinin ise mülteci konumunda olduğunu kaydetti. Kuruma göre, bölgedeki milyonlarca insanın gıda güvencesi bulunmuyor.