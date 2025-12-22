AB Adalet Divanı, Frontex'e karşı açılan geri itme davasında emsal karar verdi

Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'e karşı açılan geri itme davasında Birliğin en yüksek yargı organı AB Adalet Divanı, Suriyeli mültecinin temyizini haklı bularak, davayı yeniden görülmek üzere alt mahkemeye gönderdi.

AB Adalet Divanı, Suriyeli mülteci Alaa Hamoudi'nin Frontex'e karşı açtığı tazminat davasını reddeden 13 Aralık 2023 tarihli Genel Mahkeme kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Kararda, Genel Mahkeme'nin Hamoudi'nin sunduğu kanıtları "yetersiz" bularak davayı reddettiği ifade edilirken, uygulanan delil yükü standardının aşırı yüksek olduğu sonucuna varıldı.

Bu nedenle dosya yeniden Genel Mahkeme'ye gönderildi.

Kararda ayrıca, geri itme uygulamalarının, sığınma başvurusu yapmadan kişilerin AB topraklarından uzaklaştırılması anlamına geldiği, bunun AB iltica ve göç mevzuatı ile özellikle yabancıların geri kabulü ve zulümden korunma ilkesine aykırı olabileceği vurgulandı.

Hamoudi, iddiasına göre Nisan 2020'de Yunanistan'ın Samos Adası'na ulaşmasının hemen ardından Yunan güvenlik güçleri tarafından zorla bir botla Türk karasularına geri gönderildi. Hamoudi, olay sırasında Frontex'e ait bir gözetleme uçağının sahayı turladığını, böylece kurumun olaydan haberdar olduğunu öne sürdü. İlk mahkemede bu iddiayı doğrulayacak delillerin yetersiz olduğu kanaatiyle dava reddedilmişti.

AB Adalet Divanı'nın kararı, göçmenlerin hak ihlallerini ispat etmek için yüksek delil standardıyla karşı karşıya bırakılmasının, yargısal korumayı zayıflatacağı gerekçesiyle emsal teşkil ediyor.