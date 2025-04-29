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AB Adalet Divanı'ndan Malta'ya Altın Pasaport Engellemesi

AB Adalet Divanı'ndan Malta'ya Altın Pasaport Engellemesi
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Avrupa Birliği Adalet Divanı, Malta'nın 'altın pasaport' uygulamasını sonlandırması gerektiğine karar verdi. Karar, üye devletlerin vatandaşlık vermek için ticarileşemeyeceğini vurguluyor.

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Malta'nın "altın pasaport" olarak bilinen "yatırım karşılığı vatandaşlık" uygulamasını sürdüremeyeceğine karar verdi.

AB'nin en üst mahkemesi, 29 Eylül 2022'de AB Komisyonu tarafından açılan davada Malta'nın altın pasaport dağıtma uygulamasını sonlandırması gerektiği yönünde karar verdi.

Gerekçeli karara göre Mahkeme, "bir üye devletin vatandaşı olma statüsünün ve dolayısıyla Birlik vatandaşlığının verilmesinin ticarileştirilmesi anlamına geldiğini ve bunun AB Anlaşmalarından kaynaklanan temel statü kavramıyla bağdaşmadığını" tespit etti.

Mahkeme, ödeme yapmanın vatandaşlık verilmesi için temel bir ölçüt oluşturmadığını vurguladı.

Böylece para karşılığı AB vatandaşı olmanın yolu hukuken kapatılmış oldu.

AB Komisyonu, Malta'ya karşı 20 Ekim 2020'de söz konusu uygulama nedeniyle AB yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle "ihlal süreci" başlatmıştı.

İlgili açıklamada Malta'nın Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlatmasının ardından bu uygulamayı Rus ve Belaruslular için durdurmasına rağmen diğer ülke vatandaşları için sürdürdüğü ifade edilmişti.

AB vatandaşlığı

AB'ye üye bir ülkenin vatandaşlığını elde eden kişi, aynı zamanda "AB vatandaşı" sayılıyor.

AB ülkelerinden birinin pasaportuna sahip olan kişiler, AB içinde serbest dolaşım, AB iç pazarına erişim ve Avrupa Parlamentosu ile ülkelerin seçimlerine katılma ve oy kullanma haklarını ediniyor.

AB içinde Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta'nın "altın pasaport", 12 ülkenin ise farklı koşullarda yatırım karşılığı oturum izni uygulaması bulunuyordu.

Zaman içerisinde diğer ülkeler bu uygulamaya son verirken, Malta sürdürmeye devam etmişti.

AB içinde 2011-2019 döneminde 130 bin kişinin bu iki uygulamadan faydalandığı, bu ülkelerin 21,8 milyar avro elde ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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