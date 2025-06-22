AB, ABD'yi İran ile Müzakere Yapmaya Davet Ediyor

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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırıları sonrası tüm tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırılarına ilişkin açıklamasında, tüm tarafları müzakere masasına dönmeye davet etti.

Kallas, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin verilmemeli, çünkü bu uluslararası güvenliğe tehdit oluşturacaktır" ifadesini kullanan Kallas, "tüm tarafları" geri çekilmeye, müzakere masasına dönmeye ve gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemeye çağırdı.

Kaja Kallas, yarın bir araya gelecek AB Dışişleri Bakanlarının, durumu görüşeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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