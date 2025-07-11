AB, ABD'nin BM Filistin Özel Raportörü'ne Yaptırım Kararına Üzüntü Duydu

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'yi yaptırım listesine dahil etmesinden "derin üzüntü" duyduğunu bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, ABD'nin Albanese'ye yaptırım kararı alması hakkındaki soruyu yanıtladı.

El Anouni, AB'nin BM insan hakları sistemini desteklediğini belirterek, ABD'nin Albanese'ye yaptırım kararından dolayı "derin üzüntü" duyduklarını söyledi.

Ayrıca sözcü El Anouni, AB'nin uluslararası suç teşkil edebilecek olanlar dahil insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerine yönelik bağımsız soruşturma yürütülmesi çabalarını desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti.

Belçika'dan da tepki geldi

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, görüşlerine katılıp katılmadıklarına bakmaksızın ülkesinin "BM özel prosedürlerinin bağımsızlığını savunacağını" ve BM yetkililerini "sindirmeye yönelik" her türlü girişime karşı çıkacağını belirtti.

Prevot ayrıca, ABD'nin Albanese'ye yaptırım uygulama kararından dolayı "derin üzüntü" duyduklarını paylaştı.

ABD'den yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, BM Filistin Özel Raportörü Albanese'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) ABD ve İsrail'e karşı harekete geçmesini sağlama çabaları nedeniyle yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

ABD, daha önce de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, Francesca Albanese'nin görevine son verilmesini talep etmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği, 1 Temmuz'da, söz konusu talebe ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Albanese'nin son dönemde "antisemitik" ve "İsrail karşıtı" söylemlerini artırdığını öne sürerek Albanese'nin kınanmasını ve görevden alınmasını istemişti.

Açıklamada, bu yönde adım atılmaması halinde sadece BM'nin itibarının sarsılmayacağı, ABD'nin adım atmak zorunda kalacağı ifade edilmişti.

BM İnsan Hakları Konseyi Özel Prosedürler Komitesi, ABD'nin Albanese'ye yaptırım uygulama kararını şiddetle kınamıştı.