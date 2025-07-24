AB, ABD ile Ticari Anlaşmazlıkta Müzakereleri Yoğunlaştırdı

BRÜKSEL, 24 Temmuz (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, Avrupa Birliği'nin bir yandan ABD ile devam eden ticari anlaşmazlığa çözüm bulmak amacıyla müzakereleri yoğunlaştırdığını, diğer yandan da görüşmelerin başarısız olması durumunda devreye sokulacak olası bir dizi karşı önlem hazırladığını söyledi.

Gill, çarşamba günü Xinhua'ya elektronik posta yoluyla yaptığı açıklamada, "AB'nin öncelikli odak noktası, ABD ile müzakereler yoluyla bir sonuca ulaşmaktır. Teknik ve politik düzeydeki yoğun temaslar devam ediyor" dedi.

Gill'e göre önceliği diplomasi olmaya devam eden AB, misilleme amaçlı ek önlemlerin uygulanması da dahil olmak üzere alternatif sonuçlar için zemin hazırlıyor.

Bu hazırlıklar kapsamında AB'nin, mevcut iki karşı önlem listesini yalınlaştırılmış tek bir paket altında birleştirmeyi planladığını belirten Gill, "Liste 1 ve 2'yi birleştirip tek bir liste haline getirerek karşı önlemlerimizi netleştirecek, basitleştirecek ve güçlendireceğiz. Daha sonra bunu üye ülkelerin onayına sunacağız" dedi.

Listenin son halinde, 21 milyar euro (24,6 milyar ABD doları) değerindeki ABD mallarına yönelik halihazırda onaylanmış gümrük vergileri ile ABD ihracatına yönelik ek 72 milyar euro değerinde onaylanması önerilen liste yer alacak. Açıklamada tek liste haline getirilen önlemlerin 7 Ağustos'a kadar yürürlüğe girmeyeceği belirtildi.