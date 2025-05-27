AB, ABD ile Ticaret Anlaşması Konusundaki Kararlılığını Sürdürüyor

AB, ABD ile Ticaret Anlaşması Konusundaki Kararlılığını Sürdürüyor
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Avrupa Birliği Komisyonu'nun Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD ile yapılacak ticaret anlaşması için kararlılıklarının devam ettiğini açıkladı. Gümrük vergi değişiklikleri nedeniyle yaşanan çalkantılara rağmen, AB'nin yapıcı çabalarını sürdüreceği ifade edildi.

BRÜKSEL, 27 Mayıs (Xinhua) -- Avrupa Birliği Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, gümrük vergi değişiklilerinin yol açtığı çalkantılar devam ederken, ABD ile ticaret anlaşması yapma yönündeki "kararlılıklarının değişmeden" devam ettiğini söyledi.

Sefcovic, pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "AB Komisyonu, ABD ile bir anlaşmaya varılmasına odaklanan yapıcı çabalarını tam kararlılıkla sürdürüyor" dedi. Sefcovic, Washington'la sürekli temas halinde kalmaya devam edeceklerini belirtti.

Sefcovic daha önce ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile görüşmelerde bulunmuştu.

Trump cuma günü yaptığı açıklamada, 27 üyeden oluşan birlikle gerçekleştirilen görüşmelerde "bir ilerleme kaydedilemediğini" belirterek 1 Haziran'dan itibaren AB'den ithal edilen tüm ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti. Trump, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in pazar günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından planlanan gümrük vergisi artışını 9 Temmuz'a kadar ertelemeyi kabul etti.

ABD'nin ticaret politikalarının öngörülemezliğini eleştiren ekonomistler ve piyasa analistleri, bu oynaklığın ABD'nin güvenilir bir ticaret ortağı olduğuna dair güveni zedelediğini belirtiyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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