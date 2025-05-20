AB, 5 Bin Kişilik Acil Müdahale Gücünü Operasyonel Hale Getirdi

AB, 5 Bin Kişilik Acil Müdahale Gücünü Operasyonel Hale Getirdi
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Avrupa Birliği, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 5 bin kişilik acil müdahale gücünün operasyonel hale geldiğini açıkladı. AB Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından, yeni savunma planlarının uygulamaya geçirilmesi ve ortak savunma projeleri için finansman sağlanması konularında mutabakata varıldı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 5 bin kişilik "acil müdahale gücü"nün operasyonel hale geldiğini duyurdu.

Brüksel'de yapılan AB Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilere konuşan Kallas, bakanların AB'nin yeni savunma planlarının çerçevesi üzerinde mutabık olduğunu ve uygulamaya geçilmesini görüştüklerini ifade etti.

Kallas, AB Komisyonunun ortak savunma projelerine kaynak ayırmak hedefiyle açıkladığı 150 milyar avroluk finansman paketinde ön görülen kredinin üye ülkelerce kullanabilmesi ve savunma üretimini artırmak için fon bulunması amacıyla somut önerileri ele aldıklarını söyledi.

Yüksek Temsilci, "Nasıl birlikte çalışabileceğimiz ve tedarikleri nasıl birlikte yapabileceğimizi de tartıştık. Haziranda yapacağımız AB zirvesine kadar ilerlemeye ihtiyacımız var." dedi.

Kallas, AB'nin Ukrayna'da savaşın patlak vermesinin ardından Mart 2022'de kabul ettiği, Birliğin savunma alanında gelişmesinde ve karar almasında operasyonel rehber niteliği taşıyacak "Stratejik Pusula"sında zikredilen 5 bin kişilik "acil müdahale gücü"nün operasyonel hale geldiğini duyurdu.

Kallas ayrıca, "Bu güç, bir kriz patlak verdiğinde Avrupa'nın daha hızlı hareket etmesini sağlayacak." değerlendirmesini yaptı.

AB Komisyonu 19 Mart'ta, 2030'a kadar askeri harcamalarını ve üretimini artırma, ortak savunma projelerine kaynak ayırma gibi unsurları içeren Beyaz Bülten (White Paper) adı verilen yeni bir strateji açıklamıştı. Bunun bir parçası olan SAFE düzenlemesi, 150 milyar avroluk bir finansman paketini içeriyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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