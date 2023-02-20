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Ab, 16 Mart'ta Brüksel'de Depremzedeler İçin Bağışçılar Konferansı Düzenleyecek

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Ab, 16 Mart'ta Brüksel'de Depremzedeler İçin Bağışçılar Konferansı Düzenleyecek

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı İsveç, Türkiye ve Suriye’de büyük yıkıma ve can kaybına yol açan depremlerin ardından düzenlenecek Bağışçılar Konferansı’nın 16 Mart’ta Brüksel’de yapılacağını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı İsveç, Türkiye ve Suriye'de büyük yıkıma ve can kaybına yol açan depremlerin ardından düzenlenecek Bağışçılar Konferansı'nın 16 Mart'ta Brüksel'de yapılacağını açıkladı.

AB, Türkiye ve Suriye'de büyük bir yıkım ve can kaybına yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere destek olmak amacıyla 16 Mart'ta Brüksel'de bir Bağışçılar Konferansı düzenleyecek. AB Dönem Başkanlığı'nı yürüten İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ın resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremden etkilenenleri destekliyoruz. Kaynakları seferber etmek için İsveç AB Dönem Başkanlığı, Komisyon ile birlikte ve Türk makamlarıyla koordinasyon içinde 16 Mart'ta Brüksel'de bir 'Bağışçılar Konferansına' ev sahipliği yapma girişiminde bulundu."

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Kaynak: ANKA / Güncel

Avrupa Birliği Brüksel İsveç Güncel Haberler

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