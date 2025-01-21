Üye Girişi
Haberler
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
Bolu'daki yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

Yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım
66 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

AA, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Burs Veriyor

AA, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Burs Veriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Ajansı, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine konu edinen tez çalışmaları için burs imkanı sunuyor. Yüksek lisans için 12,500 TL, doktora için ise 25,000 TL burs desteği sağlanacak. Başvurular Mart ayına kadar alınacak.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından, kurumu konu edinen yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını desteklemek üzere yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verilecek.

AA, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademik ve mesleki gelişimleriyle kariyer planlamalarına katkı sağlayarak alanlarında tecrübe edinmelerine yardımcı olmak ve ajansın akademik alanda varlığını artırmak amacıyla araştırma bursu verecek.

Bu kapsamda AA'yı konu edinen yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını desteklemek amacıyla tez döneminde geçerli olmak üzere, yüksek lisans programları için 2 dönem, doktora programları için 4 dönem burs sağlanacak. Bu süre, uygun görülmesi durumunda, doktora öğrencileri için 2 dönem daha uzatılabilecek.

Adaylardan akademik referans mektubu istenecek

Yüksek lisans programı için araştırma bursu başvuruları sadece yurt içinden, doktora için ise yurt içi ve yurt dışından yapılacak. Başvuru aşamasında "2 adet akademik referans mektubu, yüksek lisans ve doktora öğrenci belgesi, tez konusu öneri formu ile niyet mektubu sunmak ve son 2 sene içinde İngilizce dil puanı olarak YDS'den en az 80 ya da TOEFL'dan en az 90 almış olmak." şartları aranacak.

Yüksek lisans için 12 bin 500, doktora için 25 bin lira burs verilecek. Burslar aylık olarak tez dönemi süresince ödenecek.

Başvurular, AA Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek. Ayrıca, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen AA Araştırma Bursları kapsamında yazılmış tezler AA Yayınları tarafından basılabilecek.

Burs verilmesine karar verilenlerle, AA Hukuk birimi tarafından burs şartlarını içeren bir sözleşme imzalanacak.

Doktora için ön görülen sürenin uzaması, kayıt dondurulması, konunun AA ile ilgili olmaması durumunda burs iptal edilecek. İptal durumunda ödenen miktar, enflasyon miktarı eklenip geri talep edilecek.

AA'nın araştırma burslarına 1 Mart'a kadar "kariyer.aa.com.tr/8rqlvqpsynx4yrn72f6kvkl4wz.job" adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
img

2 günde 75 milyon euro harcadı!
img

Attığı imza ülkedeki 80 bin Türk vatandaşının uykularını kaçıracak
img

Fenerbahçeli minik sporcu da yangında hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ bilmecesi! Önce 'Serbest bırakıldı' dediler, sonra yalanlandı

Özdağ bilmecesi! Önce serbest dediler, sonra yalanlandı
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti rozetini taktı

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
Trump'ın imzaladığı kararnameyle 80 bin kaçak Türk vatandaşı iade edilebilir

Attığı imza ülkedeki 80 bin Türk vatandaşının uykularını kaçıracak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.