AA "Yılın Kareleri" oylaması yarın başlıyor

Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylaması yarın saat 09.00'dan itibaren başlayacak.

ROKETSAN ve Sony sponsorluğunda düzenlenecek yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ile dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan savaş, siyaset, spor, çevre ve yaşam gibi çeşitli konular ile sıcak gelişmelere ilişkin en etkileyici 140 fotoğrafı arasından "yılın kareleri" seçilecek.

Geleneksel hale gelen ve yüz binlerce kişinin oylamaya katıldığı "Yılın Kareleri"nde bu yıla özel "Özgür Suriye" başlıklı özel bir kategori de eklendi.

61 yıllık Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Suriye'de yaşananlara odaklanan 21 fotoğraf, "Özgür Suriye" adıyla oylamaya sunulacak.

Diğer kategoriler

"Haber" kategorisinde İsrail'in saldırılarının başından bu yana önemli görev üstlenen foto muhabirleri ve kameramanların kaydettiği, "savaş suçu" niteliğindeki saldırılar hakkında delil olarak kabul edilen ve tarihe not düşen Gazze fotoğraflarının da yer aldığı 41 fotoğraf oylanacak.

Öte yandan, ana kategorilerden "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde 24, "Günlük Hayat" kategorisinde 26 fotoğraf yer alıyor.

Paris Olimpiyatları'ndan Avrupa Şampiyonası'na, basketboldan, motor sporlarına, paralimpikten geleneksel sporlara kadar çeşitli etkinliklerden fotoğrafların yer aldığı "Spor" kategorisinde ise 28 seçkin fotoğraf, katılımcılar tarafından oylanabilecek.

Türkiye'nin yanı sıra ABD'den Pakistan'a, Ukrayna'dan Arktik Okyanusu'na, Gazze'den İzlanda'ya, Peru'dan Kenya'ya dünyanın farklı coğrafyalarından yayımlanan 1 milyondan fazla kare arasından AA fotoğraf editörlerince belirlenen fotoğraflar, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde oylamaya sunulacak.

Oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebilecek.

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği oylamaya, her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular, sanatçılar ve toplumun her kesiminden yüz binlerce kişi katılıyor.

Geçen yıl 869 bin 591 kişinin katıldığı oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak 2025 saat 17.00'ye kadar devam edecek.