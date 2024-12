"AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı"nın üçüncüsü İstanbul'da yapıldı

Anadolu Ajansının (AA) üçüncüsünü düzenlediği, yeni mezun gençlerin gazeteciliği ve medya yönetimini uzman kişilerden öğrenme imkanı bulduğu "AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı" İstanbul'da yapıldı.

Ajansın Ümraniye'deki uluslararası haber merkezinde düzenlenen programın kapanışında konuşan AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA'nın 1920'de büyük bir vizyonla kurulduğunu ve bugün itibarıyla dünyanın dört bir tarafında varlığı hissedilen bir kurum olduğunu söyledi.

Türkiye'de haberlerin yüzde 60-70'inin AA muhabirlerince üretilip servis edildiğini anlatan Peru, haberlerin doğru, güvenilir ve hızlı bir şekilde servis edilmesi için canla başla çalışıldığını vurguladı.

Peru, "Bizim burada yapmak istediğimiz şey, AA'yı global haber ajansları arasında en üste çıkarmak. Buradaki her fert dünya çapında bir şirkette çalıştığının bilincinde olacak. Dünya vatandaşları dünyanın haberini AA üzerinden öğrensin istiyoruz." dedi.

"Ajans geçtiyse doğrudur" yaklaşımı

Ajansta gün içerisinde 4 bin haber üretildiği bilgisini paylaşan Peru, "Bu haberler her zaman doğru olmak zorundadır. Bir haber dolaşıyor ortalıkta, tüm medya organları o haberi vermek istiyor ama doğruluğundan emin değiller. ' Ajans geçti mi? Ajans geçtiyse doğrudur ve bunu verebiliriz.' şeklinde bir yaklaşım geliştirilmiş. Bu, piyasada bilinen ve herkesin kabul ettiği bir gerçek." diye konuştu.

Peru, AA'nın anonim bir şirket olduğunu, çalışanların her an her yere gönderilebilecek şekilde görevlendirildiğini aktararak, "Burada çalışmak, üretmek, usulüne göre iş yapmak zorundayız. Kar odaklı, gelir-gider dengesini sağlamak, verimli çalışmak zorunda olduğumuz bir ortam var. Sektörün kendisi zaten hızı, verimliliği, teknolojiyi istiyor, biz de çalışanlardan hızı, verimliliği, teknolojiyi kullanmayı mecburen istemek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Ajansın bir okul olduğunu ve mesleğin her detayının kurumda iyi şekilde öğrenileceğini söyleyen Peru, katılımcılara başarılar ve kolaylıklar diledi.

"Zorluklar karşısında yılmayın"

Programın ikinci gününde katılımcılara hitap eden AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, 20 yılı bulan meslek hayatında çeşitli kurumlardaki çalışmalarını ve tecrübelerini anlattı.

Katılımcıların meslek hayatlarının henüz başında olduklarına dikkati çeken Bostan, "İleride karşılaşacağınız zorluklarda hiçbir zaman yılmayın, üzerine gidin, bu sizi olgunlaştırır." dedi.

Bostan, sosyal medyanın popülerliğine karşılık gazeteciliğin hiçbir zaman ölmeyeceğine vurgu yaparak, "Müthiş bir dezenformasyon var ve bu doğru bilgiyi profesyonel olarak çalışıp kamuoyuna aktarması gereken insanlara yani gazetecilere her zaman ihtiyaç olacak. Bu kimi zaman gazete olur kimi zaman televizyon olur kimi zaman da dijital mecralar olur." diye konuştu.

Yazılı medya ve televizyon haberciliğindeki tecrübelerini paylaşan Bostan, şöyle devam etti:

"Bu meslekte tek bir şey yaparak aslında hiçbir şey olmuyorsunuz, sizi geliştirmiyor. Gazetecilik, aldığın bilgiyi sadece yazarak aktarmak değil, ayın zamanda görüntüyle, fotoğrafla aktarmak, sosyal medyada yani dijital platformlarda aktarmak. Tüm bu yetkinlikleri kazanmamız gerektiğini anladım. Çağdaş olan sistem budur. Bu artık gelecekte de böyle olacaktır. Sadece haber yazarak ya da fotoğraf çekerek bir yere gidemeyeceğiz. Bir muhabirden beklenen şey, haberini yazmasıdır eğer televizyonsa mutlaka anonsunu yapmasıdır ama kurgusunu bile yapabilme becerisidir. Tüm bu donanımlara sahip olması beklenir. O klasik, konvansiyonel, eski medya düzeni bu anlamda tamamen yıkılmıştır. Sizi karşılayan çağ, tüm meziyetleri elde etmeniz gereken bir çağ."

Bostan, katılımcılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, bu programın genç beyinlere şans tanıyıp kuruma kazandırmak ve geleceğin liderlerini yetiştirmek için düzenlendiğini anlattı.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen programa yaklaşık 2 bin adayın başvurduğunu belirten Bostan, önceki dönemlerde AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı'yla gelenlerle omuz omuza çalıştıklarını, çok da başarılı işler yaptıklarını anlattı.

"AA, Türk medyasında pozitif ayrışan bir kurumdur"

Bostan, kuruluşuyla ilgili bilgiler verdiği AA'nın Türk medyasında "güven" demek olduğunu vurguladı.

Sektördeki işe alım süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bostan, şöyle konuştu:

"Bir yerde sınavla alım yoksa orada rekabet olmayabiliyor, şimdi burada rekabet var. Bir yerde iyi tasarlanmış, profesyonel bir kariyer programı yoksa orada fırsat eşitliği olmayabilir, bu da ataleti, sıradanlığı beraberinde getiriyor ve liyakat sorununa yol açıyor. Biz AA olarak liyakati, fırsat eşitliğini, rekabeti çok önemsiyoruz. Bu hasletlerin hem kurumumuzu hem de Türkiye'yi çok ileri taşıyacağını düşünüyor ve buna göre hareket ediyoruz. AA, bugün Türk medyasında önemli oranda pozitif ayrışan bir kurumdur. Bu pozitif ayrışmayı, Genel Müdürümüz Serdar Karagöz'ün yenilikçi vizyonu mümkün kılıyor."

Bostan, adaylara meslek hayatlarında karşılaşacakları zorluklara dair tavsiyelerde bulunarak konuşmasını tamamladı.

Programın ikinci günü, Fotoğraf Haber Müdürü Fatih Yorgancı ve Dijital Haberler Direktörü Mustafa Fuat Er'in konuşmalarıyla devam etti.