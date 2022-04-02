Son dakika gündem: AA, Ukrayna askerlerinin kontrolü yeniden sağladığı köylerdeki savaşın izlerini görüntüledi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ederken, Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Ukrayna ordusunun yeniden kontrol sağladığı Çernigiv bölgesindeki köyleri görüntüledi.

Kiev'den 40 kilometre uzaklıkta, Çernigiv bölgesine bağlı Nova Basan ilçesindeki Lukyanovka köyü yolu üzerinde kullanılamaz hale gelen Rus tankları, zırhlı araçlar ve Rus askerlerinin cesetleri görüntülerde yer alıyor.

Ukrayna ordusunun son 2 gündür yeniden kontrolü sağladığı bölgedeki köylerde tam güvenliği ele geçirmek için görev yapan yerel gönüllü savaşçı Nikia, AA muhabirine, son iki gün öncesine kadar burada çatışmaların yaşandığını belirtti.

Rusya'nın seçkin askerleri getirdiğini dile getiren Nikia, "Karşıdan da profesyonel askerler savaşıyordu, çatışmalardan belliydi. Köye yeniden kontrol sağlamak zor oldu." dedi.

Köy sakini 60 yaşındaki Vitali Kirei de köylerinde yoğun çatışmaların yaşandığını, bu sırada ağır zıhlı araçların kullanıldığını aktararak, "Ruslar buraya 27 Şubat'ta geldi. 28 Şubat'tan itibaren artık elektrikler de kesildi." ifadesini kullandı.

Köyde yaşayan 18 yaşındaki Volodimir Nazarenko, "Burada korkunç çatışmalar yaşandı." dedi.

Bölgede zırhlı araçlarla hareket eden Ukraynalı askerler ise konuşmalarında, Rus ordusunu çatışmalar sırasında sivillere yönelik şiddet uygulamakla suçladı.