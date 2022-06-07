AA stüdyo ekibinden milli halterci Muhammed Furkan'a sürpriz - Haberler

AA stüdyo ekibinden milli halterci Muhammed Furkan'a sürpriz
AA - Güncel
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AA stüdyo ekibin milli halterci Muhammed Furkan Özbek'e sürpriz yapılması Röportaj esnasında Cengiz Kurtoğlu'nun "Nefesimsin" şarkısının çalınması Muhammed Furkan Özbek'in şarkıya eşlik etmesi ANKARA - Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, bir bronz madalya kazanan milli halterci Muhammed Furkan...
AA stüdyo ekibin milli halterci Muhammed Furkan Özbek'e sürpriz yapılması
Röportaj esnasında Cengiz Kurtoğlu'nun "Nefesimsin" şarkısının çalınması
Muhammed Furkan Özbek'in şarkıya eşlik etmesi ANKARA - Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, bir bronz madalya kazanan milli halterci Muhammed Furkan Özbek, AA Spor Sohbetleri'ne konuk oldu. Röportajın sonunda AA stüdyo ekibi de Muhammed Furkan'a çok sevdiği Cengiz Kurtoğlu'nun "Nefesimsin" şarkısını stüdyoda dinleterek sürpriz yaptı.
AA / Güncel