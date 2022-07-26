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AA Samsun Bölge Müdürlüğüne atanan Demir'den Vali Dağlı'ya ziyaret

AA Samsun Bölge Müdürlüğüne atanan Demir'den Vali Dağlı'ya ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir, Vali Zülkif Dağlı'yı ziyaret etti.

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Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir, Vali Zülkif Dağlı'yı ziyaret etti.

AA Samsun Bölge Müdürlüğüne atanan ve görevine başlayan Demir, Vali Dağlı'yı makamında ziyaret ederek AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Dağlı ise AA'yı yakından takip ettiğini belirterek Demir'e yeni görevinde başarılar diledi.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

Anadolu Ajansı Zülkif Dağlı Halil Demir Samsun Güncel Haberler

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