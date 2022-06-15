AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'ndan Bartın'da ziyaretler Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Bartın'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Bartın'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Velioğlu, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Akın, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine işaret ederek, AA'nın bu konuda önemli bir görev üstlendiğini söyledi. AA'nın bölgedeki çalışmaları hakkında bilgiler veren Velioğlu, ziyaret anısına Akın'a AA'nın hazırladığı "100 Yıllık Türkiye" kitabını takdim etti. Velioğlu, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz ve Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'a da ziyarette bulundu. AA / Selim Bostancı - Güncel Anadolu Ajansı Yücel Velioğlu Sakarya Bartın Güncel Haberler

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