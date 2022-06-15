AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'ndan Bartın'da ziyaretler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'ndan Bartın'da ziyaretler

AA - Selim Bostancı - Güncel
 - Güncelleme:
AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'ndan Bartın'da ziyaretler

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Bartın'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Bartın'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Velioğlu, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Akın, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine işaret ederek, AA'nın bu konuda önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

AA'nın bölgedeki çalışmaları hakkında bilgiler veren Velioğlu, ziyaret anısına Akın'a AA'nın hazırladığı "100 Yıllık Türkiye" kitabını takdim etti.

Velioğlu, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz ve Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'a da ziyarette bulundu.

AA / Selim Bostancı - Güncel

Anadolu Ajansı Yücel Velioğlu Sakarya Bartın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title