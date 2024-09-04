AA Personeli AFAD ile Arama Kurtarma Eğitimi Alıyor

Anadolu Ajansı (AA) personeli, AFAD tarafından oluşturulan enkaz sahasında uygulamalı arama ve kurtarma eğitimi alıyor.

Afetlerde kamuoyunu bilgilendiren AA personeli, hayat kurtarmak için de eğitim görüyor.

AA Akademi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğinde, olası afet ve acil durumlara müdahale için düzenlenen eğitimde 3. güne gelindi.

Çeşitli birimlerden AA'nın 28 personelinin katılımıyla kurulan arama kurtarma ekibi, Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Simülasyon Merkezi'nde teorik eğitimlerin ardından uygulamalı eğitimler almaya başladı.

Eğitim kapsamında AFAD eğitmenleri, personele afetin meydana geldiği alana ulaştıktan sonra yapılması gerekenleri anlattı.

Eğitmenler, her arama kurtarma ekibinin içerisinde tim lideri, ilk yardım personeli, malzeme sorumlusu gibi farklı görevler bulunduğuna değindi.

Personeli ekiplere ayıran ve çeşitli görevler veren eğitmenler, senaryolar üzerinden uygulamalı çalışmalar yaptırdı.

Ekipmanlarını giyerek AFAD tarafından oluşturulan enkaz sahasına giren AA personeli, senaryo gereği afetzedenin yerini tespit ederek kurtarılmasını sağladı.

Bir arama kurtarma aracının içinde bulunan araç ve gereçlerin teknik özellikleri, nasıl kullanılacağı ile ilgili de AA personeline bilgi verildi.

AFAD eğitimi

AFAD eğitmenlerinden Ergün Çetin, gazetecilerin arama ve kurtarma eğitimlerine katılmasından mutluluk duyduklarını belirterek, "Gazeteciler artık bizim orada ne iş yaptığımızı, hangi aletlerle çalıştığımızı bilecek. Bu memnun edici bir durum." dedi.

Eğitimin 3. gününe dek sahaya giriş sürecinden, alanın hangi riskleri barındırdığının tespitinden ve bir enkazın nasıl teslim alındığından bahsedildiğini aktaran Çetin, bugün de afetlerde kullanılan arama kurtarma araçlarının teknik özelliklerinin anlatıldığını ifade etti.

Çetin, "Gazeteciliğin verdiği bir durumdan dolayı çok meraklılar. Her şeyi bir an önce öğrenmek istiyorlar. Biz yavaş yavaş, sindire sindire gidelim diyoruz ama meraklı ve iyiler." diye konuştu.

AA personeli

Arama kurtarma ekibine katılan AA muhabirleri de eğitime ilişkin görüşlerini paylaştı.

Eğitimin ilk gününde verilen teorik bilgilerin önemine dikkati çeken Zeynep Duyar, "İkinci gün bir enkazın içerisine girdik, orada ilk defa böyle bir şey deneyimledik. Daha önce böyle bir ortamda bulunmamıştım. Hem korkutucu hem ürkütücü ama orada panik yapmadan nasıl hareket etmemiz gerektiğini öğrettikleri için, yanımızda bilen insanlar olduğu için daha rahat bir şekilde ne yapmamız gerektiğini bilerek eğitimi tamamladık." ifadesini kullandı.

Bir arama kurtarma aracının içinde hangi unsurların bulunduğunun ve bunların nasıl çalıştığının da bugün gösterildiğini anlatan Duyar, olası afet durumunda yardım için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede 1 ay görev yaptığını aktaran Aykut Karadağ da o süreçte arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını gözlemlediğini belirtti.

Karadağ, "Bizler tabii ki gazeteci olarak gözlemlediklerimizi vatandaşlara aktarma görevindeydik. O günden beri arama kurtarma ekibinde çalışmak istiyordum. Anadolu Ajansı böyle bir ekip kuracağını duyurduğunda biz de personel olarak çok sevindik ve gönüllü olarak başvurduk." dedi.

Yusuf Soykan Bal ise afet bölgelerinde görev aldığını dile getirerek, orada çeşitli kurtarma çalışmalarının nasıl yapıldığını gördüğünü ancak bu çalışmaların eğitmenlerden detaylı şekilde öğrenilmesinin çok faydalı olduğunu kaydetti.

Eğitimin AFAD ile AA işbirliğinde düzenlendiğine dikkati çeken Bal, "Eğitimler hem zor hem eğlenceli geçiyor. Tabii normal hayatta çok göremeyeceğimiz şeyleri burada tecrübe ediyoruz." diye konuştu.

Bal, AA arama kurtarma ekibi olarak eğitimin tamamlanmasının ardından gerek olması halinde afet bölgelerinde çalışmak istediklerini söyledi.