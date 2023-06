AA, ÖSYM'nin YKS için yürüttüğü 'yüksek güvenlikli sınav operasyonu'nu adım adım görüntüledi

Anadolu Ajansı (AA), bu yıl 3,5 milyonun üzerinde adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) için ÖSYM'nin uyguladığı sınav güvenlik önlemlerini Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'daki ekipleriyle dakika dakika takip etti.

2023- Yks, 81 il ve Lefkoşa'da, 228 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Rekor sayıda adayın başvuru yaptığı 2023- Yks'nin ilk oturumu olan TYT'de 513 bin 6 görevli, ikinci oturumu olan AYT'de 380 bin 5 görevli, son oturum olan YDT'de 55 bin 205 görevli yer aldı. 2023- Yks'de yaklaşık 1 milyon kişi görev aldı.

AA ekipleri, her türlü iletişim araçlarından arındırılmış 45 günlük kapalı matbaa merkezinden teslim alınan sınav evrakını taşıyan 534 nakil aracının güvenlik zinciri altında ülke genelindeki 228 sınav merkezine sevkiyatını, operasyonun ardından merkeze dönüşünü, ÖSYM'nin özel izinleriyle adım adım ilk kez görüntüledi.

Ankara ÖSYM merkezi, İstanbul, Diyarbakır merkez ve Kulp ilçesinde sınav güvenliğine büyük hassasiyet gösterilerek yapılan çekimlerde, aksiyon kamera, dron ve FPV dron da kullanıldı.

Sınav evrakını taşıyan nakil araçlarının Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinasyonunda sağlandı.

AA'nın çekimleri kapalı matbaa önünde başladı

ÖSYM'nin sınav operasyonunu çekim süreci, dış dünyadan tamamen izole olan kapalı matbaa merkezinden sınav evrakının nakil araçlarına yüklenmesiyle başladı.

Tek bir pencerenin dahi bulunmadığı, Faraday kafesi ile kaplı ve sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunan merkezdeki personel, yaklaşık 1,5 ay dışarı çıkmadı. Temel ihtiyaçları bu merkezde karşılanan personel, aileleri de dahil olmak üzere 45 gün hiçbir şekilde dış dünya ile iletişim kurmadı.

Bu merkezden yüksek güvenlik önlemleri ile KKTC ve Ankara dışındaki 80 şehre çeşitli zaman aralıklarında uğurlanan 534 şehirler arası nakil aracı, her ile özel zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemi ile koruma altında alındı. Elektromekanik kilidin hangi saatte açılacağı merkezden kodlandı ve anahtarının log kayıtları tutuldu.

Nakil araçları, süreç boyunca özel yazılımlı araç takip sistemi ile GPS üzerinden izlendi. Yola çıkmadan önce bir kez daha trafik muayenesinden geçirilen nakil araçlarını kullanan sürücülere de alkol muayenesi yapıldı.

Sınav evraklarının yüklendiği 534 nakil aracının KKTC ve Ankara dışındaki 80 ildeki 228 sınav merkezine ulaşma süreci ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'ndeki özel kameralı sistemle takip edildi.

Nakil araçlarının geçtiği güzergahları, dur-kalk ve mola süreçleri, hatta kaç kilometre hızla yol aldıkları saniye saniye bu merkezde kayıt altına alındı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2 farklı noktada transfer sürecini inceledi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da kapalı matbaa alanından yola çıkan nakil araçlarının bir kısmının elektromekanik kilit sistemini inceledi ve ardından illere uğurladı.

Sınav nakil araçlarının tüm hareketlerinin GPS üzerinden anbean takip edildiği sınav koordinasyon merkezinde de incelemelerde bulunan Ersoy, daha sonra sınav nakil araçlarının ulaşacağı lokasyonlarda kurulan kamera sistemlerine ilişkin de bilgi verdi.

İstanbul'da adım adım transfer süreci, AA'nın objektifinde

ÖSYM'nin kapalı devre matbaasından sınav evrakını teslim alan nakil aracının İstanbul'a yaklaşık 500 kilometre süren transfer yolculuğu da AA tarafından hızlandırılmış video tekniği ile görüntülendi.

Videoda, adayların emanetlerini taşıyan nakil aracının yol güzergahında dikkat ettiği hususlara yer verildi. Araca Ankara'dan İstanbul'a uzanan yolculuğunda her şehir geçişinde farklı bir güvenlik ekibinin eşlik ettiği görüldü.

Sınav evrakını taşıyan nakil aracını, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde ise motosikletli güvenlik güçleri karşıladı. Nakil aracı, yüksek koruma önlemleriyle İstanbul'da belirlenen alana ulaştı.

ÖSYM, Yks'ye başvuru yapan 3,5 milyon adaydan en çok başvuruyu alan metropolde, 1 milyon 66 bin 662 adayın sınav evrakının transferini özel güvenlik önlemleri altında gerçekleştirdi. İstanbul'da 3 farklı noktada 48 şehirler arası nakil aracı sınav saatine kadar muhafaza edildi.

Diyarbakır merkez ve Kulp

Diyarbakır merkeze 145 kilometre uzaklıkta yer alan Kulp ilçesinde bu yıl ilk kez sınav heyecanı yaşandı. ÖSYM merkezinden çıkarak Diyarbakır'a ulaşan sınav nakil araçlarının Kulp ilçesine yolculuğu da AA ekipleri tarafından görüntülendi.

Yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyat işlemi sırasında güvenlik kuvvetleri de sınav nakil araçlarına eşlik etti.

Sınav saatine kadar yüksek güvenlik

Sınav nakil araçları, sınav günü dağıtıma çıkacağı saate kadar bekletildikleri noktalarda güvenlik güçlerinin gözetiminde yüksek hassasiyetle korundu.

Farklı illere ulaşan her bir araç, 360 derece açıyla görüntü çekimi yapan kamera sistemi sayesinde ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nden net olarak görüntülenen alanlara park edildi.

Ayrıca güvenlik güçleri, araçların başında 7/24 nöbet tuttu.

Sınav sabahı, elektronik kilitler önceden belirlenen saatlerde ÖSYM kameralarının önünde ve güvenlik güçlerinin gözetiminde açıldı.

Kapalı kutularda saklanan sınav evrakı, merkezlere dağıtılmak üzere şehir içi nakil araçlarına teslim edildi.

Şehir içi nakil araçları kullanılarak soru kitapçıkları ve cevap kağıtları sınav binalarına ulaştırıldı. 2023- Yks için 8 bin 882 şehir içi nakil aracı kullanıldı. AA ekipleri, Ankara'da 518, Diyarbakır'da 207, İstanbul'da 942 şehir içi nakil aracının transfer süreçlerini de takip etti.

Karekodlu kutulardan sıralara soru kitapçıkları özenle korundu

Çekimlerin Ankara ayağında, sınav evrakını taşıyan nakil aracı, sınav merkezine ulaştı. Güvenlik güçleri gözetiminde sınav binasına gelen araçtan sınav evrakı indirildi. Sayımları tamamlanan evrak, bina sorumlusu tarafından tutanakla teslim alındı.

Karekodlu kutularda saklanan sınav evrakı, ÖSYM kameralarının önünde açılarak bina sorumlusu ve gözetmenler eşliğinde sınıflara dağıtıldı. Sınav gözetmenleri de kamera kaydıyla binalara alındı. Adayların dedektörlerle yapılan üst aramalarından sonra sınıflara girişler başladı.

Sınav görevlileri, adayları sürece ilişkin bilgilendirdi. Soru kitapçıkları ve cevap kağıtlarının bulunduğu kilitli poşetler ise belirlenen saatte açılarak adaylara dağıtıldı.

Sınav uygulaması, özel kameralarla takip edildi.

Sınav sonrası yüksek güvenlikle ÖSYM'ye transfer süreci görüntülendi

Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, kilitli kutulara yerleştirildi ve ÖSYM Sınav Evrakı Kabul Merkezi'ne getirilmek üzere yola çıktı.

Adayların cevap kağıtlarının okunması sürecini başlatan ÖSYM, 20 Temmuz'da YKS sonuçlarını açıklayacak.