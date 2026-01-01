AA'nın 'Yılın Kareleri' oylaması başladı

Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylaması başladı.

Life Box, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ile dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan savaş, siyaset, spor, çevre ve doğal yaşam gibi çeşitli konular ile sıcak gelişmelere ilişkin en etkileyici 112 fotoğrafı arasından "yılın kareleri" seçilecek.

Geleneksel hale gelen ve yüz binlerce kişinin oylamaya katıldığı "Yılın Kareleri"nde bu yıla özel "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı özel 2 kategori de eklendi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde, Gazze'de açlığın sistematik bir silaha dönüştürülmesiyle ortaya çıkan insani felakete odaklanan 15 fotoğraf, "Portre" kategorisinde ise insan hikayelerini yüzlere odaklanarak anlatan 14 fotoğraf yer alıyor.

Oylamada, "Gazze: Açlık" kategorisine özel bir duyuru metni de yer alıyor.

Diğer kategoriler

Ana kategoride ise "Haber", "Çevre ve Doğal Yaşam", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 kategori bulunuyor.

"Haber" kategorisinde 20, "Çevre ve Doğal Yaşam" kategorisinde 21, "Spor" kategorisinde 21 ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise 21 seçkin fotoğraf oylamaya sunulacak.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde oylanacak "Yılın Kareleri"ne katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebilecek.

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği oylamaya, her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular, sanatçılar ve toplumun her kesiminden kişiler katılıyor.

Geçen yıl 1 milyon 543 bin 367 kişinin katıldığı oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.