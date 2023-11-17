AA'nın global iletişim ortağı olduğu "İstanbul Eğitim Zirvesi" devam ediyor

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, vakıflarının Türkiye'nin eğitimde yurt dışına açılan kapısı olduğunu belirterek, "Dünyanın farklı coğrafyalarında hizmet veren bir uluslararası eğitim ağı olarak bir taraftan uluslararası eğitimde yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken...

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, vakıflarının Türkiye'nin eğitimde yurt dışına açılan kapısı olduğunu belirterek, "Dünyanın farklı coğrafyalarında hizmet veren bir uluslararası eğitim ağı olarak bir taraftan uluslararası eğitimde yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken diğer taraftan her ülkenin kendine özgü eğitim içeriklerini de anlamaya, öğrenmeye gayret ediyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen "3. İstanbul Eğitim Zirvesi", Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam ediyor.

Zirvesinin açılışında konuşan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, dünyanın birçok ülkesinden gelen katılımcılara teşekkür etti.

İsrail'i Gazze'de uyguladığı insanlık dışı saldırılardan ve işlemiş olduğu savaş suçlarından dolayı kınayan Akgün, "Gazze'de yaşanan insanlık dramının bir an önce son bulmasını ve çocukların en temel hakkı olan barış ve huzur içinde eğitim haklarına yeniden kavuşmalarını bütün kalbimle diliyorum." ifadesini kullandı.

Akgün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını gururla kutladıklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda ülkemizin 2053 hedeflerine adım adım ilerleyişinde Türkiye Maarif Vakfı olarak uluslararası eğitimde Türkiye'nin bir markası olmanın haklı gururunu yaşadığımızı ifade etmek isterim." diye konuştu.

Maarif Vakfının, TBMM tarafından kabul edilen özel kanunla 2016 yılında kurulduğunu anımsatan Akgün, vakfın amacının Türkiye adına yurt dışında örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek ve Türkiye ile diğer ülkelerin halkları arasında sosyal ve kültürel alanda insani bağları geliştirmek olduğunu söyledi.

Akgün, vakfın misyonu ve faaliyetlerinin BM'nin kuruluş tüzüğünde ifade edilen tüm dünyada kalıcı barışı korumak ve BM 2030 Vizyon Belgesi'nde deklare edilen "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kaliteli Eğitim" hedefleriyle örtüştüğünü dile getirdi.

OECD'nin "Eğitim 2030" belgesinde belirtilen hedeflerin de vakıf tarafından takip edildiğini anlatan Akgün, bu anlamda vakıflarının eğitim yoluyla daha adil ve yaşanabilir dünyanın kurulmasına hizmet ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Akgün, 52 ülkede 460 eğitim kurumuna sahip olduklarını dile getirerek, bunların 437'sinin okul öncesi, ilk ve ortaöğretim seviyesinde örgün eğitim veren okullardan oluştuğunu kaydetti.

Aynı zamanda Arnavutluk'ta bir üniversite ve 13 ülkede 22 etüt merkezinin bulunduğunu ifade eden Akgün, "Yetkin öğretmenleri ve lider ruhlu idarecileriyle 6 kıtaya yayılmış eğitim kurumlarımızda 52 bini aşkın öğrenciye kaliteli ve nitelikli eğitim hizmeti vermekteyiz." dedi.

Akgün, ayrıca vakfın uluslararası alanda faaliyet gösteren diğer tüm eğitim kurumları, eğitim otoriteleri ve akademisyenlerle de yakın işbirliği yaptığını anlatarak, bu bağlamda şu an dünyanın 107 ülkesiyle yakın temas halinde bulunduklarını belirtti.

"Her ülkenin kendine özgü eğitim içeriklerini de anlamaya gayret ediyoruz"

Vakfın eğitim verdiği ülkelerin eğitim politikaları ve müfredatına saygılı olduğunu, ülkelerin kendine özgü eğitim ihtiyaçlarını dikkate aldığına işaret eden Akgün, "Ayrıca 52 ülkede edindiğimiz eğitim tecrübesi ve Türkiye'nin eğitim birikiminin özgün bir sentezi olan Uluslararası Maarif (IM) Programı'nı da geliştirmekteyiz. IM olarak kısalttığımız programımızın kısa süre içerisinde sadece Maarif Okullarında değil uluslararası eğitim alanındaki her kuruma ilham kaynağı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

IM Eğitim Modeli'nin, ilmini ve irfanını insanlığın barış ve huzuru için kullanacak erdemli insan yetiştirmeyi hedefleyen programlar bütünü olduğunu belirten Akgün, "IM Eğitim Programları, geçmişleri, yetenekleri veya özellikleri fark etmeksizin tüm öğrencilerin kaliteli eğitime eşit erişimlerini ve öğrenme ortamında kendilerini değerli ve desteklenmiş hissetmelerini sağlayan uygulamaları içermektedir." ifadelerini kullandı.

Akgün, Türkiye Maarif Vakfının Türkiye'nin eğitimde yurt dışına açılan kapısı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dünyanın farklı coğrafyalarında hizmet veren bir uluslararası eğitim ağı olarak bir taraftan uluslararası eğitimde yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken diğer taraftan her ülkenin kendine özgü eğitim içeriklerini de anlamaya, öğrenmeye gayret ediyoruz. Türkiye'nin eğitim alanındaki birikimini hem zenginleştirmek hem de paylaşmak amacıyla kurulan vakfımızın faaliyetleri, sadece yurt dışındaki okullarımızla sınırlı değildir. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı, Türkçe alanında önemli bir boşluğu doldurmuştur. Bünyemizde kurmuş olduğumuz Maarif Ajansı ile yükseköğretimin uluslararasılaşmasına katkı sağlıyoruz. Dünyanın önemli üniversitelerinde açmış olduğumuz Türkiye Araştırmaları Merkezlerini kamusal sorumluluğumuzun bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin eğitim tecrübesini ve birikimini yurt dışına taşırken küresel gelişmeleri de ülkemiz gündemine getiriyor, Türk eğitim camiasının hizmetine sunuyoruz."

Zirve, oturumlarla devam ediyor

Akgün, bugün de açılışını yaptıkları "3. İstanbul Eğitim Zirvesi"nin, "Eğitimde Değişimi Yönetmek" temasıyla yapıldığını belirterek, zirvede yapay zeka, biyoteknoloji ve benzeri teknolojilerin kuşattığı insanın, dijitalleşme çağında eleştirel düşünme yeteneğini koruması ve insan olarak kalabilmesinin mücadelesinin ele alınacağını söyledi.

Zirvenin üst düzey oturumunda Malezya, Demokratik Kongo ve Bosna Hersek eğitim bakanlarının katkılarıyla "Eğitimde Değişimi Yönetmek" konusunun müzakere edileceğini anlatan Akgün, ardından düzenlenecek üç panelde zirve ana temasının farklı yönlerini tartışmak üzere akademisyen ve alan uzmanlarının ağırlanacağını kaydetti.

Panellerde "Eğitim Paradigmaları ve Felsefelerindeki Değişim", "Dijitalleşme Çağında Eleştirel Düşünme Yeteneğini Korumanın Yolu: İnsan Olarak Kalma" ve "Toplumsal Değişimler ve Sürdürülebilirlik, Okul Mimarisi ve Mekanın Öğretici Rolü" konuları tartışılacak.

Zirve, Akgün'ün konuşmasının ardından oturumlarla devam ediyor.