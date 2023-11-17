AA'nın global iletişim ortağı olduğu İstanbul Eğitim Zirvesi başladı

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen 3. İstanbul Eğitim Zirvesi başladı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen 3. İstanbul Eğitim Zirvesi başladı.

Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Erdoğan mesajında, tarih boyunca medeniyetlere beşiklik yapan ülkenin kütüphaneleri, şifahaneleri, medreseleri, rasathane ve dershaneleriyle ilim ve irfan yolcularının her zaman ilk durağı olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyada yakılan bilgi ve hikmet kandilleri, asırlarca bütün insanlığın yolunu aydınlatmıştır. Türkiye, son 21 yılda bilim ve teknolojide kaydettiğimiz ilerlemeler sayesinde eğitimde küresel cazibe merkezlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye Maarif Vakfımızın, ülkemizin eğitim alanındaki zengin, mümbit ve köklü birikimini çalışmalarıyla dünyanın dört bir yanına ulaştırdığını görüyoruz. Bugün 52 ülkede toplam 52 bin öğrenciye hizmet veren Vakfımız, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde nitelikli insan kaynağının yetişmesinde önemli rol üstleniyor."

" Türkiye Maarif Vakfı'nın en büyük destekçilerinden olmaya devam edeceğiz"

Yerel müfredatla birlikte uluslararası eğitim yöntemlerini de başarıyla uygulayan Maarif Vakfının, toplumlararası iletişimin gelişmesine katkı sağladığına işaret eden Erdoğan, " Türkiye Maarif Vakfı, bu hassasiyetleriyle bir taraftan FETÖ'nün yol açtığı tahribatı giderirken, diğer taraftan eğitimde fırsat eşitliğine hizmet ediyor. Çalışmalarını takdirle takip ettiğimiz ve başarılarından gurur duyduğumuz vakfımıza bizler de gereken desteği veriyoruz. Bundan sonra da Türkiye Maarif Vakfının en büyük destekçilerinden olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Demokratik Kongo'dan Kosova'ya, Bosna'ya, Kolombiya'dan Ürdün'e, Güney Afrika'dan Somali'ye, Afganistan'dan Azerbaycan'a kadar dünyanın 52 farklı ülkesinde samimiyetle fedakarlıkla aşkla hizmet eden vakıf mensuplarını tebrik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ile çok sayıda katılımcının yer aldığı zirve, oturumlarla devam ediyor.

"İstanbul Eğitim Zirvesi"

"Eğitimde Değişimi Yönetmek" temasıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesi'nde, yapay zeka, biyoteknoloji ve benzeri teknolojilerin kuşattığı insanın, dijitalleşme çağında eleştirel düşünme yeteneğini koruması ve insan olarak kalmasının mücadelesi ele alınacak.

Zirvede, eğitime ilişkin ortaya çıkacak imkanlar, analizler, gelecek perspektifleriyle kuramsal yaklaşımlar, iyi örnekler, eğitimde değişimin yönetilmesi teması çerçevesinde akademik değerlendirmeler yapılacak.

50'yi aşkın ülkeden alanında en önemli eğitimci, akademisyen ve eğitim yöneticilerinin katılacağı zirvenin "Eğitimde Değişimi Yönetmek" başlıklı üst düzey oturumuna bazı ülkelerin eğitim bakanları da katılacak.

Bu kapsamda zirvede, Bosna Hersek Eğitim Bakanı Naida Hota Muminovic, Demokratik Kongo Cumhuriyeti İlk, Orta ve Teknik Eğitim Bakanı Tony Mwaba Kazadi, Malezya Milli Eğitim Bakanı Fadhlina Binti Sidek birer konuşma yapacak.

Ayrıca zirvede, " Türkiye'nin Eğitim Yüzyılı", "Yarının Eğitim Dünyasında Teknoloji" ve "Okul Yöneticileri" oturumları da yapılacak.

" Türkiye'nin Eğitim Yüzyılı" oturumunda Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Ökten, Prof. Dr. Halil Berktay ve Prof. Dr. Azmi Özcan, Türkiye'nin geçmişten gelen tecrübesiyle eğitim yüzyılının eğitsel paradigmalarını ve vizyonunu tartışacak.

"Yarının Eğitim Dünyasında Teknoloji" oturumunda, Didem Bayram, Elvan Kuzucu Hıdır ve Macaristan'dan Attila Hajko, eğitimde değişimin nasıl yönetileceği, eğitim teknolojilerinin ve dijitalleşmenin okul ortamına etkileri ile dijitalleşme çağında düşünme yeteneklerinin korunmasını tartışacak.